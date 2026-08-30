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Задръстеният Търговски регистър зове фирмите да пускат обяви по-отрано

Срокът за превалутиране на дяловете на съдружниците ще се удължи с две години

Днес, 06:08
Само в периода 21 май - 19 юни броят на заявленията в Агенцията по вписванията е скочил с над 70% в сравнение с година по-рано.
Само в периода 21 май - 19 юни броят на заявленията в Агенцията по вписванията е скочил с над 70% в сравнение с година по-рано.

Агенцията по вписванията (АВ) за пореден път призна, че не смогва с многото възложени й задачи. В понеделник на сайта на ведомството се появи съобщение - препоръка към фирмите да подават по-отрано в Търговския регистър обявите си за свикване на общи събрания. Обяснението е следното - обработката на тези покани отнема повече време от обичайното заради увеличения обем на заявленията за превалутиране на капитала от лева в евро.

През септември ще настане ад в Търговския регистър
Пълна документална блокада ще застигне Агенцията по вписванията през септември и ще породи големи затруднения и за бизнеса. В края на септември изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети на дружествата за дейността им през 2025 г.
СЕГА
30 Юли 2026

Миналата година предният парламент лекомислено стовари на бизнеса и на АВ задължението да извършат превалутирането в безумно кратък срок - до една година от въвеждането на еврото, тоест до края на 2026 г. В резултат Търговският регистър, който и без друго е твърде натоварен и бавен, буквално се задръсти от заявления и започна още повече да закъснява с обработването на документите, внасяни от фирмите по различни поводи и причини. От агенцията са установили, че в периода 21 май - 19 юни броят на заявленията е скочил с над 70% в сравнение с година по-рано. Освен това новото ръководство на АВ се оплака, че е наследило от старото много проблеми - включително огромна маса подадени, но необработени фирмени годишни финансови отчети (над 600 000). На всичко отгоре агенцията страда от тежък "недокомплект" - от 119 щатни бройки половината са незаети. 

Междувременно бизнесът и адвокати заредиха гневни писма и позиции за проблемите, които им създава затлачването на Търговския регистър. Натискът даде резултат - политиците обещаха да  вземат мерки. Депутатите не си нарушиха ваканцията, но след като се върнаха на работа, бюджетната комисия разгледа два законопроекта по темата - на "Прогресивна България" и на "Демократична България". ПБ предлага сегашният срок за фирмите да превалутират дяловите участия, който изтича на 31 декември, да бъде удължен до края на 2028 г.  От ДБ пък смятат, че срокът изобщо трябва да отпадне. Дебатите и гласуването в комисията показаха, че най-вероятно ще бъде прието удължаването, предложено от управляващите.

Това със сигурност няма да реши всички проблеми, но все пак е стъпка в правилната посока. А време за губене няма - в момента е пикът на кампанията за подаване на годишните финансови отчети и се трупат нови "опашки" от чакащи вписване документи. Крайният срок за внасяне на отчетите е 30 септември.  

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Ключови думи:

Търговски регистър, Агенция по вписванията, превалутиране на капитала

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