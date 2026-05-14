БОЕЦ: Изчезнали са над 2000 нотариални акта в София

МП проверява сигнала на организацията, в който има снимки на протоколи, чували и документи

Днес, 12:19
БОЕЦ пуснаха снимки, за които твърдят, че са от хранилища на Агенцията по вписвания
Министерството на правосъдието започва проверка на Агенцията по вписванията след сигнал на БОЕЦ, че над 2000 нотариални акта на имоти, собственост на жители на София, са изчезнали от архива на агенцията, съобщава БНТ.

От гражданското движение публикуваха непълен опис по томове на документи, които твърдят, че са изчезнали. Става дума за актове за собственост, издадени в периода от 1912 до 1989 г. В сигнала има и снимков материал, който показва разхвърляни документи и много чували, за които твърди, че са от складово помещение на Агенцията.

От Министерството на правосъдието отговорили на националната телевизия, че във връзка с постъпилите сигнали и запитвания, включително от гражданско сдружение БОЕЦ министърът на правосъдието Николай Найденов е изискал информация от ръководството на Агенцията по вписванията, както и на наличните в министерството доклади от Инспектората на МП по закона за администрацията за дейността на Агенция по вписванията.

В най-кратък срок министър Найденов ще се запознае с получената информация и ще информира за установените факти и взетите решения, уточнили от правосъдното министерство.

"ПРИЗОВАВАМЕ собствениците на имоти в гр. София да проверят техния статут и наличните документи. Особено имоти на бездетни лица, които са починали, имоти на хора, които са в чужбина от дълги години и т.н.", написаха в пост в социалните мрежи от БОЕЦ.

 

Организацията показа и снимка на протокол, за който твърди, че става дума за констатирани липсващи нотариални актове
