Гръцките магазини свалят цените на 1150 стоки

Правителството и търговците в Гърция се споразумяха за доброволно намаляване на цените на 1150 стоки от първа необходимост от 1 септември, съобщи БНР. Мярката е част от държавната политика за облекчаване на финансовия натиск върху домакинствата преди началото на есенния сезон.

Договореното базово намаление в търговската мрежа е в размер на 5 процента. При някои специфични категории обаче отстъпките ще бъдат значително по-осезаеми. За прясното месо се очаква цените да паднат с до 15 процента. При млечните продукти, зехтина, бебешките храни и перилните препарати част от търговците са потвърдили редукция с 20 процента.

По повод предстоящото начало на учебната година към списъка с промоционални артикули са включени и материали за учениците.

Участието на компаниите в инициативата е напълно доброволно. От правителството уточняват, че производителите и собствениците на търговски вериги ще решават самостоятелно за кои точно стоки да приложат обявените отстъпки.

Въпреки това от гръцкото Министерство на развитието са категорични, че ще следят стриктно за изпълнението на споразумението. Инспекторите ще проверяват дали обявените по-ниски цени реално стигат до крайния потребител, или се компенсират със скрити търговски практики.

Поредният ход на кабинета в Атина идва на фона на ясни обществени нагласи. Според всички актуални социологически проучвания в южната ни съседка, високите цени в магазините и растящите наеми на жилищата остават най-сериозният и наболял проблем за гръцките граждани.