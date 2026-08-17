Гърците се гневят на "българската ривиера" и сивия туризъм

В Гърция се надига нова голяма вълна на недоволство срещу българи тарикати, които купуват ваканционни имоти и ги отдават на курортисти, без да плащат данъци и такси.

От съюза на хотелиерите на Халкидики твърдят, че собственици от България, Турция и др. балкански страни предлагат нелегално повече от 30 хиляди стаи в Кавала, Аспровалта, Паралия Офринио и др. Тези чужденци подбиват пазара на местните, защото не са регистрирани като бизнес, не плащат налози и могат да си позволят по-ниски цени.

Недоволството се надига от години и става все по-силно. Преди месеци в Атина гръмна скандал, след като лидерът на партията „Гръцко решение“ Кириакос Велопулос обяви от парламентарната трибуна, че „българите си правят Ривиера“ в Северна Гърция. Поводът бе масираното изкупуване на имоти, вкл. църковни земи, в района на Александруполис и област Еврос. Според националистическата партия българите "колонизират" Еврос. Тази "патриотична" и креслива риторика е типична за този тип партии. Но за разлика от политиците демагози местният бизнес наистина има основания за недоволство.

Туризмът в Гърция е доста строго регулиран сектор, налозите са високи и има непрекъснати проверки. Но хитри българи и други чужденци намират разни вратички. Например имотите се предлагат и резервират през сайтове, хоствани зад граница, които гръцките власти не могат да контролират. А при проверка на място туристите са инструктирани да казват на инспекторите, че са на гости на приятели или роднини и не плащат нищо, така че санкции не могат да бъдат наложени.

Местните хотелиери и наемодатели твърдят, че чужденците масово купуват евтини къщи, правят козметични ремонти и незаконни преустройства - като разделят имота на повече помещения, и "крадат" туристи с ниски цени.

В цялата яка от Александруполис до Солун и в района на Катерини се предлагат за временно настаняване "на черно" къщи, вили, стаи, собственост на чужденци от балкански страни. Зам.-кметът на Александруполис Петрос Кириакидис твърди, че половината от апартаментите, които приемат туристи, са в сенчестия сектор. Според местни адвокати и нотариуси турци и българи инвестират значителни средства не само в къщи, вили и апартаменти, но и в големи и скъпи имоти като хотели и заведения.

В началото на годината стана ясно, че гръцките служби за сигурност разследват масираното изкупуване на земи и сгради в Северна Гърция от граждани на съседни балкански страни. Депутати настояха за приемане на законови промени, които да ограничат възможностите чужденци да притежават имоти в Гърция. Те посочиха, че в момента, за да избегнат бариерите, които важат за граждани на държави извън ЕС, турци правят сделките през фирми, регистрирани в България. Така формално законодателството е спазено.

Но политици се опасяват, че тече тиха "експанзия" за завладяване на областта Еврос от чужденци. Паралелно с това се разследва произходът на средствата за инвестиране в терени и сгради, тъй като има подозрения, че големите пари идват от черен бизнес, включително от търговия с оръжия и наркотици.



Мерки

Заради сериозните загуби за местната икономика Асоциацията на хотелиерите в Халкидики настоява за незабавни мерки в няколко посоки: