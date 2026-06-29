Шефове на гръцка магистрала бяха осъдени за хаос на пътя

EЕПА/БГНЕС Съдът наложи на тримата обвиняеми наказание от 10 месеца лишаване от свобода условно, след като ги призна за виновни в нарушаване на безопасността на транспорта във връзка с хаоса, предизвикан от бурята "Елпида".

Съд в Атина осъди трима ръководители на компанията, която отговаря за експлоатацията на автомагистрала "Атики одос" (Attiki Odos), заради блокирането на хиляди шофьори по време на тежка снежна буря през януари 2022 г., съобщи днес в. "Катимерини", цитиран от БТА.

Съдът наложи на тримата обвиняеми наказание от 10 месеца лишаване от свобода условно, след като ги призна за виновни в нарушаване на безопасността на транспорта във връзка с хаоса, предизвикан от бурята "Елпида".

Съдът прие като смекчаващо вината обстоятелство предишното им законосъобразно поведение, но отхвърли твърдението, че са проявили искрено разкаяние. Магистратите отбелязаха, че обезщетението от 2000 евро за всеки блокиран шофьор е било изплатено след натиск от страна на правителството, а не по инициатива на компанията.

Други трима обвиняеми по делото бяха оправдани.

По време на бурята хиляди шофьори останаха блокирани с часове на автомагистралата, което предизвика широко обществено недоволство както срещу властите, така и срещу начина, по който компанията е управлявала кризата.