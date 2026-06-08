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Свлачището при тунел "Железница" ще бъде укрепено до 10 дни

08 Юни 2026
Строителният бранш трябва да разбере, че ние няма да повече да раздаваме пари, както са е раздавало досега", заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
БГНЕС
Строителният бранш трябва да разбере, че ние няма да повече да раздаваме пари, както са е раздавало досега", заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков.

Свлачището при тунел "Железница" ще бъде укрепено до десетина дни и движението по магистрала "Струма" между Симитли и Благоевград ще бъде възстановено.

Това е обещала фирмата изпълнител на ремонтните дейности по магистралата след среща днес с министъра на регионалното развитие Иван Шишков и новото ръководство на Агенция "Пътна инфраструктура".

Тунелът е затворен от април и това създава сериозни тапи и неудобства за пътуващите към София.

В неделя министър Шишков направи проверка на място, която е установила, че по укрепването на обекта изобщо не се работи. Тогава той изрази съмнения, че строителят умишлено бави работата, като това "намирисва на схема". "Създаваме проблем, измъчваме обществото и даваме едни пари на нашата фирма. Да, ама вече няма наши фирми. И като няма наши фирми, те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават", коментира Шишков.

Днес регионалният министър наново повтори: "Строителният бранш трябва да разбере, че ние няма да повече да раздаваме пари, както са е раздавало досега".

 

 

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Ключови думи:

тунел, магистрала

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