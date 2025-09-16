Медия без
АМ "Европа" се оказа полумагистрала

Лентите са стеснени с по 25 см, а на места скоростта е ограничена до 90 км в час

Днес, 12:29
Шефът на АПИ Йордан Вълчев показва стеснените участъци магистрала "Европа", която започва от София и стига до сръбската граница. Според него догодина максималната разрешена скорост до 120 км в час може да стане "стандарт" за всички магистрали у нас.
След тържественото откриване на последния участък от АМ "Европа" - най-новата напълно завършена българска автомагистрала, заваляха критики, че на места и габаритите, и максималната скорост са като за обикновено шосе. 

Разрешената пределната скорост в някои участъци е 120 км в час (вместо 140), а има и такива с 90 км/ч. От пътната агенция признаха, че критиките имат основания. 

Причината се оказва в самия проект. Трасето е проектирано още през 2016 г. и още тогава са били заложени по-тясна разделителна ивица между платната и с 25 см по-тесни ленти, обясни през Нова ТВ председателят на управителния съвет на АПИ Йордан Вълчев. При такива габарити безопасната скорост е до 120 км в час, поясни инж. Вълчев.  

Оказва се, че този лимит ще бъде наложен и по други магистрали в страната. Шефът на пътната агенция съобщи, че предстоят обследвания и тогава ще бъде преценено къде се налага смаляване на пределната скорост. Със сигурност АМ "Хемус" ще влезе в обхвата на бъдещите ограничения, защото там на места трасето е трудно, планинско.

Според инж. Вълчев „нормалната скорост за магистрала е 120 км/ч. и това вероятно ще стане новата практика у нас до средата на 2026 г."

