Гърция прие първите жени наборници в пилотна военна програма

Гръцката армия прие първите 72 жени. Те са доброволки на възраст между 20-26 години и ще служат 12 месеца, при същите условия, като мъжете наборници.

Програмата е пилотна и ако се окаже успешна, следващият прием ще бъде през 2027 г.

Това е исторически прецедент за гръцката армия - жените и досега имаха право да служат в гръцката армия, но само като професионални войници (офицери и подофицери) след завършване на военни академии или чрез специални конкурси. Новото в тази пилотна програма е, че за първи път жени влизат в казармата на същия принцип като обикновените наборници — за отбиване на редовна (макар и доброволна за тях) военна служба.

Тези 72 жени ще преминат през абсолютно същата базова бойна подготовка, физически тестове и тактически обучения като мъжете. Те ще бъдат разпределени в различни бойни и поддържащи подразделения, включително по границите.

Темата за въвеждането на задължителна военна служба за жените в Гърция се обсъжда от години. Тази пилотна програма се явява като "тестова площадка". Ако експериментът се окачестви като успешен през 2027 г., в бъдеще Атина може да обмисли и по-широкообхватни мерки за увеличаване на резерва и редовния състав на армията.

Друга причина за програмата е факта, че Гърция е изправена пред сериозни демографски предизвикателства — застаряващо население и спад в раждаемостта. Това пряко влияе на числеността на въоръжените сили, особено на фона на постоянното геополитическо напрежение в Източното Средиземноморие (най-вече в отношенията с Турция). Включването на жени на доброволен принцип е стратегическа стъпка за поддържане на боеготовността.