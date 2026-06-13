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Гърция започна масово да глобява за палатки и кемпери на плажа

Атина въведе и жестоките глоби за говорене по телефон при шофиране, достигащи до 4000 евро

13 Юни 2026
Гръцки плаж
Pexels
Гръцки плаж

Гръцките власти започнаха да глобяват масово за палатки и кемпери на плажа. От 300 до 3000 евро е глобата за нарушаване на наредбата, която забранява свободно къмпингуване.

Поставянето на палатки, кемпери и каравани извън лицензирани къмпинги е забранено, разказва БНР. Особено строго се следи за къмпингуване на плажове и крайбрежни ивици, археологически обекти, горски местности и обществени паркове. Дори паркиране на кемпер или каравана на обществен паркинг е нарушение, ако се спи в нея, подчертават властите.

Проверките и глобите се извършват от бреговата охрана и полицията. Поставяне на къмпинг оборудване на непозволени места също се глобява.

Препоръчва се на любителите на по-свободния начин на почивка да отсядат само в къмпинги, за да не ги глобят.

Гърция въвежда и най-строгите глоби в Европа за ползване на мобилен телефон от шофьорите. Въпреки забраните и глобите досега 82% от гръцките шофьори говорят по телефона, докато са зад волана. Глобите започват от 350 евро при първо нарушение до 4000 евро и отнемане на книжка за 8 години при причиняване на произшествие.

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Ключови думи:

Гърция, палатки, кемпери, глоби

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