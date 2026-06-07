Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Има щети по къщи и пътища при серия земетресения в Гърция

Вторият трус е бил по-силен от първия

07 Юни 2026
EMSC - European-Mediterranean Seismological Centre

Серията от земетресения, които разтърсиха днес следобед гръцкия остров Евия, североизточно от Атина, са причинили щети на множество къщи на острова, но не се съобщава за пострадали хора, информира "Катимерини", цитиран от БТА.

Трусовете бяха усетени силно в Атина и околностите й, отбелязва изданието.

Редица къщи в Прокопи, Северна Евия, и Дафнуса, Централна Евия, са понесли щети, а пътната мрежа е била засегната от свлачища, заяви за изданието кметът на Мантуди-Агия Ана Йоргос Цапурниотис.

Първото земетресение беше регистрирано в 12:58 часа местно (и българско) време и е било с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер, според данни на Института по геодинамика. То е било повърхностно, като дълбочината му е била около 5 километра, отбелязва "Катимерини"

Минути по-късно, в 13:02 часа, е регистрирано второ и по-силно земетресение с магнитуд 5,2 и с епицентър на около 2 километра югоизточно от Прокопи, също на дълбочина около 5 километра.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

земетресение, Гърция

Още новини по темата

Силно земетресение в Куба се усети в Мексико и Флорида
09 Юни 2026

19 са вече жертвите на труса на Филипините
08 Юни 2026

Гърция прие първите жени наборници в пилотна военна програма
05 Юни 2026

Плажуващите в Гърция вече не могат да разчитат на чадър срещу едно кафе
31 Май 2026

Мащабна схема за източване на земеделски субсидии е разбита в Гърция
31 Май 2026

Високи цени стъписват туристите в Гърция

29 Май 2026

По време на гръцката криза е имало идея да се продаде Акрополът
13 Май 2026

Гърция започва ограничаване на броя на туристите

12 Май 2026

Гърци готвят блокада с трактори на пункт "Кулата"

10 Май 2026

Тръмп ще посети Гърция тази година
05 Май 2026

Гръцки екипи са на българо-турската граница при Капитан Андреево
30 Апр. 2026

Гърция отложи новите аптечки за коли за началото на 2027 г.
27 Апр. 2026

Гърция не е подходяща за туризъм на почивния 1 май заради стачка
27 Апр. 2026

Кожухарството в Гърция разцъфтява заради модата и Китай
27 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев поема към възстановка на модела "ГЕРБ"
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса