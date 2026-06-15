Гърция пусна от ареста заподозрения в шпионаж българин

Гръцката полиция освободи от ареста 35-годишния българин, арестуван с подозрение за шпионаж чрез дрон.

В обясненията пред прокурора арестуваният българин е посочил, че е използвал дрона, за да го демонстрира пред свои приятели, съобщава БНР. Дори не е знаел, че е заснел охраняван военен обект- поделение в квартал Каламариа на Солун. Полицията откри снимките в паметта на дрона. Признал е пред прокуратурата, че действително няма необходимите разрешителни и лиценз за използване на дрон.

Прокуратурата е преценила, че няма опасност той да се укрие или да извърши повторно престъпление. Има забрана за напускане на Гърция и трябва да се явява пред полицията в района, където живее. Има чисто минало, живее от 20 години постоянно в Гърция и има постоянна работа, съобщиха полицаите.

Часове по-рано стана известно, че 35-годишен български гражданин е бил арестуван в събота, 13 юни, в Солун по подозрение в шпионаж, след като полицията установила, че е управлявал дрон без необходимото разрешение и е притежавал чувствителни изображения.

По информация на гръцката полиция разследването е започнало, след като жител на източната част на Солун подал сигнал за дрон, летящ в района. Служители от моторизираните полицейски части DIAS открили мъжа и установили, че той не притежава изисквания лиценз за управление на безпилотен летателен апарат, пише в. „Катимерини“, цитиран от БГНЕС.

При извършената проверка в автомобила му е бил открит дрон. Анализът на съхраняваните данни е показал наличие на термовизионно изображение на обекти в района на бившия военен лагер „Фармаки“ в Каламария.

Срещу заподозрения е образувано досъдебно производство, като се очаква той да бъде предаден на прокуратурата. Властите не са предоставили допълнителна информация за хода на разследването.