Китайски гражданин е арестуван за шпионаж в София

Китайски гражданин е оставен в ареста от Софийския градска съд по искане на прокуратурата по обвинение за шпионаж. Това съобщи прокуратурата днес, без да дава подробности. Обвинението гласи, че за времето от неустановена дата през месец юли 2025 г. до 18.06.2026 г. в София китайският гражданин е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването ѝ на чужда държава, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини.

Досъдебното производство е образувано на 18 юни 2026 г. по сигнал на ДАНС.

Вчера съдът е уважил искането на прокуратурата да определи за чужденеца най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража.

"Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. Съдът прие, че е налице и реална опасност от укриване, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него", съобщава прокуратурата.

Определението на градския съд не е окончателно и може да се атакува пред Софийски апелативен съд.