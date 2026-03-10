Медия без
Пенсионирани украински военни са арестувани за шпионаж у нас

Двамата живеели в Аликанте, но са задържани в началото на годината до наш военен обект

Днес, 15:32
БГНЕС

Пенсионирани лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи, и войник от десантно-щурмовите войски на украинската армия са задържани в началото на годината близо до военен обект в България и обвинени в шпионаж. Това стана ясно по време на днешното заседание в Софийски градски съд за изменение на мярката за неотклонение на двамата, предава БТА. Засега не е ясно в полза на коя държава е бил шпионажът.

Олексий Тимофеев, според прочетена в съдебна зала характеристика на Министерството на отбраната на Украйна, е лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи“, който е пенсиониран поради раняване и е признат за инвалид. Той е на 41 години и е роден в град Запорожие. Неосъждан е и с висше образование със специалности – архитектура, мениджмънт и икономическа безопасност. Тимофеев заяви пред съда, че до започване на войната е директор на строителна фирма, а сега е пенсиониран от армията поради инвалидност заради получена травма.

Роман Зозуля каза, че е служил в десантно-щурмовите войски на украинската армия. Получава пенсия, защото има шрапнел в главата, който още не е изваден. Той е на 32 години и е роден в град Василково, Киевска област. Неосъждан е и със средно образование. Пред съда обясни, че е самонаето лице, като използва интернет да купува телевизори и радиотехника, изважда от апаратите радиодетайлите и ги препродава. Няма регистрирана фирма, но има сключен договор с украинска компания. Вдовец е и има малко дете, за което бяха представени доказателства от адвоката му.

Тимофеев от септември живее в Испания със семейството си. Има издадено временно разрешително за пребиваване и работа. Зозуля също от септември  живее в Испания. Двамата са в провинция Аликанте, град Гуардамар дел Сегура, се разбра по време на заседанието. Задържани са у нас в началото на годината - на 12 януари, каза пред медиите прокурор Михаела Николаева и добави, че делото се води по Глава първа от Наказателния кодекс, „Престъпления против републиката“.

Поради това, че Зозуля постоянно получава припадъци, лошо му е и повръща в следствения арест, адвокатът му поиска от съда удостоверяване на медицинското му състояние. Същото искане бе направено и за Тимофеев с оглед травмата, заради която е пенсиониран от армията. Съдът прие искането на защитата и делото беше отложено за 17 март.

Представителите на прокуратурата и защитниците на обвиняемите поискаха делото да се гледа при закрити врата, тъй като в него има два секретни тома и с оглед това да не се разгласяват данни, които биха създали опасност за националната сигурност, с което съдебният състав се съгласи. 

Пред медиите двамата обвиняеми отказаха коментар.

