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Силяновска поиска да отговаря на въпроси само на английски

Във Фейсбук президентът на Северна Македония се позова на Георги Господинов

10 Юни 2026
Гордана Силяновска и Илияна Йотова се видяха днес в София
Гордана Силяновска и Илияна Йотова се видяха днес в София

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска–Давкова не отговори на нито един въпрос, свързан с условието на Евросъюза българите да бъдат вписани в конституцията на страната, съобщи БНР. Днес президентката беше в София по повод срещата на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

Силяновска настоя въпросите към нея да не са на български, а на английски език с аргумента, че трябва да разбере правилно питането. Призна, че разбира "някои думи", а попитана за потенциални промени в конституцията на Република Северна Македония каза, че уважава разделението на властите и това е отговорност на народните представители в Скопие:

"И нека цитирам вашата конституция. Вашата конституция има така наречената антидискриминационна клауза, според която в България всички граждани са равни. Едно от основанията е и националната идентичност. И това е всичко. А също така според българската конституция политическите партии, основани на етническа принадлежност и религия, са забранени".

Силяновска не отговори на въпроси извън тази тема, а след около 5-минутната среща се медиите, член на екипа ѝ помогна да напусне залата.  

Във фейсбук профила си северномакедонската президентка написа по-късно :

"Днес в София участвах в срещата на върха на държавните и правителствените ръководители на страните от Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). В епоха на дълбока геополитическа трансформация и несигурност, икономическите и социалните въпроси, взаимното доверие, сближаването и диалогът са предпоставки за устойчив мир, стабилност и развитие".

"Позовавайки се на думите на българския автор Георги Господинов, че „когато вратите към бъдещето се затворят, миналото става единствена родина“, предупредих за необходимостта от дебалканизация чрез европеизация", поясни Силяновска в поста си. 

 

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Ключови думи:

България, Република Северна Македония

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