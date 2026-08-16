Гърция въведе пълна забрана за достъп в горите на Халкидики

EPA/BGNES Плакат с надпис „Лято 2026“ се вижда в опожарен район след пожар, избухнал в летния курорт Сивири на Халкидики. Ситуацията с пожара, избухнал на 13 август в Сивири, се е подобрила. По данни на противопожарната служба вече няма активен фронт на пожара, въпреки че остават множество разпръснати огнища. Седем-осем къщи и няколко автомобила са сериозно повредени, а по предварителна оценка на местния началник на противопожарната служба са изгорели около 4000 дка горска площ.

Пълната забрана за движение на пешеходци и превозни средства в определени горски райони на Халкидики важи и днес,16 август, поради висок риск от пожари.

По решение на заместник-губернатора на Халкидики, Янис Куфидис, мярката влеза в сила от 8:00 часа тази сутрин и ще продължи до 8:00 часа в понеделник, 17 август, съобщава ERT, предаде "Фокус".

Забраната се отнася за ръкавите Касандра и Ситония, района от Комица до Урануполи, както и община Полигирос.

Засилени полицейски сили на гръцката полиция ще извършват непрекъснати проверки на входовете към горските пътища, за да предотвратят достъпа до забранените зони.

В случай, че бъдат установени лица в посочените райони, те ще бъдат отстранявани. Изключение се прави само за членове на доброволчески организации, участващи в акции за защита от пожари.

Областната управа на Халкидики призова жителите и посетителите да спазват стриктно решението, тъй като нарушаването на забраната ще доведе до административна глоба от 300 евро.

На Халкидики избухна огромен пожар. Заместник-говорителят на пожарната служба Янис Артопойос съобщи, че опожарените площи в района се оценяват на 3500 акра, площ, която съответства на приблизително 1% от общата площ на Касандра. На 15 август на полуострова бе регистрирано и земетресение.

БЪЛГАРКА НА ПАДЪЛБОРД БЕ ГЛОБЕНА

Българска гражданка, която е изпаднала в опасна ситуация, докато е управлявала падълборд на Халкидическия полуостров, е била спасена след намесата на бреговата охрана, след което е била глобена за нарушаване на правилата за безопасност, съобщи местният сайт „Вория“, предаде БТА.

41-годишната жена е управлявала вчера сутринта падълборд (SUP) край град Урануполи. Заради неблагоприятните атмосферни условия тя е започнала да бедства и е бил изпратен сигнал до бреговата охрана в града. Веднага на място е бил изпратен неин служител и на помощ са били привлечени собствениците на водни атракциони, едно водно такси и два преминаващи наблизо плавателни съда.

В крайна сметка българката е открита на плажа Архондарикия и е била откарана на сушата с помощта на намиращ се наблизо плавателен съд. Съобщава се, че жената е в добро здравословно състояние.

След благополучния край на индицента обаче бреговата охрана й е наложила предвидената от закона административна санкция. Не се съобщава за какво нарушение точно.

За използването на падълборд в Гърция правилото е, че на дъската трябва да се намира само едно лице, което трябва да носи спасителна жилетка и да се движи в разрешената зона, т.е. до шамандурите или на разстояние до 500 м от брега. За липса на спасителна жилетка глобата е 250 евро, а движението извън разрешената зона може да доведе до глоба от между 50 и 200 евро. Забранява се употреба на падълборд след залеза и преди изгрева на слънцето.