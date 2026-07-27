ЕС се опасява, че горските пожари в Европа ще бушуват до ноември

Служители на Европейския съюз предупредиха, че горските пожари в Европа може да продължат да горят чак до началото на ноември. Европейският комисар по въпросите на готовността и управлението на кризи Хаджа Лахбиб заяви, че е вероятно щетите от горските пожари да надхвърлят предишни рекорди.

Изпълнителният орган на ЕС координира изпращането на седем самолета и четири хеликоптера във Франция, както и шест самолета и три екипа за гасене на горски пожари в Испания, след като и двете страни задействаха механизма на блока за спешна помощ. Служители на ЕС също така са изпратени в региона на Бордо, за да помогнат на местните власти, които се борят с огромния пожар в Жиронда, който изпепели площ четири пъти по-голяма от Париж. "В момента разполагаме с девет въздушни средства, разположени на място, а утре ще имаме 11, взети от нашия европейски стратегически резерв", каза еврокомисарят Хаджа Лахбиб, цитирана от АФП.

В Париж министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нунес информира по време на извънредна среща с президента Еманюел Макрон, че от началото на годината са изгорели над 116 хил. хектара гори и растителност, което е много над средното ниво и значително надвишава 70 хил. хектара, докладвани общо миналата година. Относно пожара в Жиронда той казва, че е стабилизиран, но не е овладян и остава сложен за контролиране, като са налице и редица безпрецедентни явления, включително пирокумулонимбусни облаци, които се образуват над екстремни горски пожари или вулканични изригвания .

В неделя в покрайнините на Рим е имало огромен пожар, който е затруднил движението, а разписанието на влаковете в региона Молизе е било нарушено поради горски пожари. Повече от половината горски пожари в Италия са причинени от подпалвачи, според най-новите данни на Италианския институт за опазване и изследвания на околната среда. Италия се готви за четвърта интензивна гореща вълна за тази година, тъй като температурите се покачват до максимални стойности от 38-40°C от сряда.

Кметът на Пескичи, крайбрежен град в Северна Пулия, заяви, че огромният горски пожар, поради който се наложи бреговата охрана да евакуира по море стотици хора от плажовете през уикенда, е напълно под контрол, предаде италианската новинарска агенция АНСА. "Операциите на "Канадеър" (противопожарни самолети) бяха възобновени рано сутринта, като беше хвърлена вода за гасене на малки горещи точки в горските райони", каза кметът Луиджи Д‘Аренцо. "След като всичко бъде потушено, ще започнат наземни операции по почистване", допълни той.

"Когато извънредната ситуация приключи, ще изчислим мащаба на огромната загуба на горските ресурси", посочи Д‘Аренцо. Въпреки че опустошенията от горските пожари, които засегнаха Италия досега това лято, не са достигнали нивата на тези в Испания и Франция, би било погрешно да се смята, че нацията се е отървала леко, посочват АНСА и БТА. Сицилия, Калабрия, Молизе, Сардиния, Пулия, Умбрия и Тоскана са силно засегнати от пожарите.