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Италия експулсира руски аташета,
интересували се и от НАТО у нас

09 Юли 2026
Pixabay

Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от руското посолство в Италия, които според властите са били замесени в шпионска дейност, заяви външният министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА и Ройтерс, предаде БТА.

По-рано тази седмица двама души бяха арестувани по обвинение, че са предавали секретна информация на руски агент. Според прокуратурата основният заподозрян е бивш офицер от карабинерите. Обект на разследване са и още петима души.

Всекидневниците "Република" и "Месаджеро" пишат, цитирани от Франс прес, че поне един от двамата руски агенти е събирал - в замяна на пари, информация, свързана с френско-италианската система за противовъздушна отбрана SAMP/T, която Украйна се очаква да получи тази година, за да я тества, както и за френско-италианските ракети "Астер", които вече бяха доставени на Киев.

Същият агент се е интересувал също така от мисията на НАТО в България, както и от италианската компания "Авио", която произвежда мотори за дронове и свръхзвукови ракети.

"Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от посолството на Руската федерация в Италия, които носят отговорност за шпионската дейност, разкрита в разследването на прокуратурата в Рим", заяви Таяни в Екс. "Генералният секретар на министерството на външните работи току-що информира руския посланик в Рим, че Иван Петрович Горбачов и Михаил Василиевич Астахов трябва да напуснат Рим в рамките на три дни."

"Москва продължава да използва своите хибридни средства, за да атакува Запада и Италия", добави Таяни. 

"Това е сериозна и неприемлива намеса в италианските институции и националната сигурност."

Русия ще реагира на решението на Италия да експулсира нейните аташета, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от държавната агенция РИА Новости.

Прокуратурата в Рим съобщи във вторник, че двама души, включително бивш член на италианските разузнавателни служби, са били арестувани по подозрение, че са предавали секретна информация на руски агент.

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Ключови думи:

Италия, руски агенти

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