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Италия ще предложи европейски преговарящ с Русия и Украйна

Днес, 18:34
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че на предстоящата среща на върха на Европейския съвет тя ще предложи да бъде назначен единен европейски преговарящ с Русия за Украйна, предадоха Ройтерс и АНСА, съобщи БТА. 

Мелони добави на брифинг след края на срещата на върха на Г-7 в Евиан във Франция, че ще бъде много трудно да се предложи единен преговарящ за Украйна от голяма страна членка на ЕС и че е по-добре той да е от средна по размер държава.

Италианската премиерка заяви и, че умножаването на дипломатическите групи в рамките на Европа рискува да създаде объркване и че е нужно евроблокът да говори с единен глас пред Русия.

Мелони каза още, че на срещата на върха на Г-7 е било постигнато съгласие с президента на САЩ Доналд Тръмп относно Украйна.

Тя заяви, че е удовлетворена от форума на Г-7, който тя определи като много важна среща. Мелони подчерта, че неочакваното сближаване на позициите между участниците в този форум е една отлична новина. "Ние работихме добре заедно, сближавайки позиции, нещо, което не може да бъде смятано винаги за даденост“, заяви Мелони.

Тя подчерта и, че личните й отношения с Доналд Тръмп не са се променили.  „Нямаше упреци, не говорихме за онова, което се случи. И двамата имаме доста силен характер и сме и двамата лидери, които защитават решително националните интереси. Не е нужно да влизаме в обяснителен режим помежду ни, когато не сме съгласни с нещо. А и накрая всеки разбира каква е гледната точка на другия и следователно тръгнахме от това какво може да направим в идните месеци, както подходихме и последния път, когато се срещнахме при подобна на тази ситуация“, заяви Мелони.

По отношение на Ормузкия проток Мелони заяви, че Италия ще види в идните 60 дни какво ще предприеме. Междувременно ще бъде извършена подготвителна работа на техническо ниво и ще бъде поискано разрешение от италианския парламент за участие в евентуална мисия за обезопасяване на Ормузкия проток, едва когато подобна мисия стане нещо реално.

Премиерката заяви, че правителството ще поиска разрешението на парламента навреме, така че парламентаристите да могат да проведат адекватен дебат. Тя обаче припомни, че е прекалено рано да се говори за тези неща, тъй като рамката на мисията все още не е дефинирана.

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Италия, европейски преговарящ с Русия и Украйна

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