Франция поръча 30 000 климатика за болниците заради горещата вълна

Френският министър-председател Себастиен Лекорню заяви, че първите климатици за болниците, включени в поръчката на 30 000 устройства, одобрена миналата седмица, ще започнат да се доставят в края на тази или началото на следващата седмица.

„Първите няколко хиляди климатика ще бъдат доставени в края на седмицата или началото на следващата. За нас е абсолютен приоритет, ако горещата вълна се повтори, болничната система да бъде в много по-добра и по-подготвена ситуация“, заяви Лекорню при откриването на ново междуведомствено кризисно звено.

Във Франция и Германия е огромна рядкост наличието на климатици в жилищата и обществените сгради. При това за жилищата се нужни куп разрешителни, за да се монтира климатик, включително и съгласие на съседите. Във Франция загинаха около 1000 души в горещините тия дни.

"От 24 юни насам са регистрирани с около 1 000 смъртни случая повече от обичайното, сочат неокончателни данни, в сравнение със смъртните случаи, отчетени през предходните месеци" – явление, засягащо предимно хората над 65 години, съобщи Службата за обществено здраве на Франция, като освен това отбеляза, че е отчетено 40-процентно увеличение само на смъртните случаи в домашни условия.