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Франция затваря ядрени реактори заради екстремните жеги

Три са спрени напълно, а други осем работят с намалена мощност

12 Юли 2026
Атомната централа "Шо", на река Мьоз, е със спрян реактор
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Атомната централа "Шо", на река Мьоз, е със спрян реактор

Франция спря работата на три ядрени реактора, а мощността на още осем бе намалена чувствително заради екстремните жеги в страната, съобщава "Фигаро". Решението има за цел да ограничи щетите, причинени на водните екосистеми от топлата вода, изпускана от атомните електроцентрали.

Френският енергиен оператор EDF взе решение да затвори реактори в АЕЦ "Голфеш", на брега на река Гарона; в "Бюже", на Рона и в "Шу", на Мьоз.

Франция има общо 57 ядрени реактора, които осигуряват приблизително 70% от производството на електроенергия в страната. Всички те са разположени близо до река или море, за да се улесни охлаждането. Агенцията за ядрена безопасност и радиационна защита (ASNR) определя граници на температурата на изпусканата вода за всяко такова съоръжение. Ако тя е прекалено гореща, това застрашава водната флора и фауна в близките реки. Затова всяка гореща вълна, като започналата на 4 юли, води до намаляване на производството на електроенергия.

Само за днес (12 юли) във Франция бе издаден червен код за екстремна жега в 37 департамента и, съответно, разпространение на горски пожари. Поради новата гореща вълна Франция намали работното време на някои туристически атракции, като Айфеловата кула, и отмени фойерверките за Деня на Бастилията (14 юли) в редица градове. Френското правителство е активирало план за извънредно положение.

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Ключови думи:

Франция, атомна електроцентрала

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