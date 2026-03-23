Социалистът Еманюел Грегоар е новият кмет на Париж

Кандидатът на Социалистическата партия Еманюел Грегоар спечели кметската надпревара в Париж, предават медиите в страната.

Той ще заеме поста на съпартийката си Ан Идалго като кмет на френската столица след резултатите от втория тур на местните избори. "Тази вечер победи определена визия за Париж - жизнен Париж, прогресивен Париж", каза Грегоар, след което се отправи с велосипеда си към кметството.

Надеждите на крайнодесния "Национален сбор" на Марин Льо Пен да спечели големите градове бяха попарени, след като кандидатите претърпяха поражение в Тулон и Ним само седмица след като водеха на първия тур на гласуването и в двата града.

Партията на Льо Пен също така не успя да се класира във втория по големина град на Франция Марсилия, въпреки че миналата седмица кандидатът ѝ имаше равенство с настоящия кмет.

За Льо Пен обаче известна утеха е Ница, където ветеранът политик Ерик Чоти победи дългогодишния кмет от центристкото дясно, като по този начин постави съюзник на Льо Пен – макар и не член на Националния сбор – начело на петия по големина град във Франция, пише France 24.