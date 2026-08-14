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Пожарите достигнаха и плажовете на Хърватия

Положението в Халкидики продължава да е тежко

Днес, 07:11

Рекордните летни температури и продължителната суша предизвикаха поредица от опасни горски пожари в популярни туристически региони на Балканите, съобщават световните агенции. 

Паралелно с опустошителната криза в Гърция, силни пожари бушуват и по Адриатическото крайбрежие на Хърватия. Ситуацията е изключително сериозна в района на град Омиш, разположен южно от Сплит, където фронтът на пламъците се е доближил опасно до ключова транспортна инфраструктура. Това наложи пълното затваряне на основни пътни участъци и част от крайбрежната магистрала (Ядранската магистрала), спирайки трафика в един от най-натоварените туристически периоди.

Горещите и силни ветрове допълнително раздухват огъня, пренасят искри на големи разстояния и правят овладяването на пламъците трудно предвидимо. Огънят се разпространява по стръмни, труднодостъпни скалисти и хълмисти терени, покрити със растителност, което затруднява пряката намеса на пожарникарите от земята. В отделни участъци пламъците са се доближили до първите къщи на местните населени места, което е наложило частична евакуация на жители и туристи с цел безопасност.

В Гърция най-тежка продължава да е ситуацията на първия ръкав на полуостров Халкидики – Касандра. Огънят, бързо разпален от силни ветрове, достигна до периферията на ваканционното селище Сивири, обхващайки жилищни сгради, заведения и паркирани автомобили. Поради блокирани пътни артерии гръцките власти и Бреговата охрана са организирали спешна акция по море, като с лодки и катери успешно са евакуирани най-малко 481 души – предимно чуждестранни туристи и местни жители. В овладяването на стихията са включени над 155 пожарникари, десетки специализирани автомобили, както и хеликоптери за гасене от въздуха.

Метеоролозите предупреждават, че рискът от възникване на нови пожари в целия Средиземноморски регион остава екстремно висок през следващите дни, а властите призовават всички пътуващи стриктно да следват указанията на местните служби за сигурност.

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Ключови думи:

Гърция, Хърватия

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