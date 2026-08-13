Заради пожар на Халкидики евакуират туристи

Голям пожар е избухнал днес около 14 ч. в района на полуостров Касандра – най-югозападното от трите разклонения на Халкидическия полуостров, съобщават гръцките медии, предаде БТА.
Чрез спешния телефон 112 е изпратено съобщение на жителите да се отдалечат от района на село Сивири и да се насочат в посока на Мола Калива, съобщи държавната телевизия ЕРТ.
Αδιανόητο! Στη θάλασσα θα σβήσει πάλι... #Σιβηρη pic.twitter.com/o0xAejbzxS— Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) 13 август 2026 г.
Български туристи докладват във Фейсбук, че са евакуирани от Сивири, но багажът им е останал в селището. След 17 часа евакуацията се изнесе по море с лодки, тъй като пътят е отрязан.
Както пише местният информационен портал „Вория“, пожарът е в ниска растителност, но наблизо има гора и съществуват опасения, че огънят може да се прехвърли в нея. Срещу огъня действат 142-ма пожарникари с три групи горски командоси и 41 пожарни коли (сред които 12 пожарникари с три коли от Молдова, които са в Гърция в рамките на програмата за разполагане на европейски пожарникари).
В гасенето от въздуха участват 9 самолета и 3 хеликоптера.
Фоторепортерът Иван Янев се оказа в Сивири: