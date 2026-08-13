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Заради пожар на Халкидики евакуират туристи

13 Авг. 2026Обновена
Гръцки полицаи помагат на туристи при евакуацията
Снимка: Фейсбук: Иван Янев
Гръцки полицаи помагат на туристи при евакуацията

Голям пожар е избухнал днес около 14 ч. в района на полуостров Касандра – най-югозападното от трите разклонения на Халкидическия полуостров, съобщават гръцките медии, предаде БТА. 

Чрез спешния телефон 112 е изпратено съобщение на жителите да се отдалечат от района на село Сивири и да се насочат в посока на Мола Калива, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Български туристи докладват във Фейсбук, че са евакуирани от Сивири, но багажът им е останал в селището. След 17 часа евакуацията се изнесе по море с лодки, тъй като пътят е отрязан.

Както пише местният информационен портал „Вория“, пожарът е в ниска растителност, но наблизо има гора и съществуват опасения, че огънят може да се прехвърли в нея. Срещу огъня действат 142-ма пожарникари с три групи горски командоси и 41 пожарни коли (сред които 12 пожарникари с три коли от Молдова, които са в Гърция в рамките на програмата за разполагане на европейски пожарникари).

В гасенето от въздуха участват 9 самолета и 3 хеликоптера.

Фоторепортерът Иван Янев се оказа в Сивири:

 

Пожарът в Сивири. Стопкадър от видеото на Ива Колева.
Пожарът в Сивири. Стопкадър от видеото на Ива Колева.
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Халкидики

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