КЗК обвини в картел три строителни фирми

Комисията за защита на конкуренцията обвини три фирми в картел при участие в обществена поръчка, проведена от Община Велико Търново.

Търгът е бил за проектиране, строителство и авторски надзор при изграждането на пешеходен надлез в града, като антимонополната комисия е установила, че „Скорпион Инвестстрой“, „Планекс“ и „Ел Строй Инженеринг - 2015“, че те са координирали действията помежду си, което е довело до изкуствено повишение на цените. Последните две дружества са участвали в процедурата като членове на ДЗЗД „Надлез - Магистрална“.

Разследването е образувано по сигнал на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ орган по оперативната програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г., откъдето е било финансирането.

КЗК установява еднакво авторство и модификация на документи, идентични техническите предложения, включително еднакви грешки, пълно сходство във визуализациите на проекта, еднакъв проектантски състав, както и еднакви стойности на елементи на ценообразуването.

Проверката на метаданните показала, че документите са попълвани и променяни от един и същ потребител. Според комисията това обстоятелство и други съвпадения в офертите е доказателство за обмен на чувствителна търговска информация.

Според анализа на КЗК „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД е подало оферта за прикритие и привидно впечатление за конкуренция, докато офертата на ДЗЗД „Надлез - Магистрална“ е с минимална разлика от нея и максимално близка до прогнозната стойност.

В срок от 30 дни дружествата имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения, както и да поискат да бъдат изслушани. След това Комисията ще се произнесе по производството. При установяване на нарушение Законът за защита на конкуренцията предвижда имуществена санкция в максимален размер до 10% от общия оборот на съответното предприятие за предходната финансова година.

Манипулирането на обществени поръчки е една от тежките форми на картел, тъй като води до изкуствено повишаване на цените и неефективно разходване на сериозни публични средства, посочва КЗК.

През последната година КЗК разследва шест случая на предполагаеми картели при обществени поръчки - за доставка на болнична храна, IT оборудване, машини и оборудване за добива и строителството, храни за детски градини, училища и социални институции, обществени поръчки с европейско финансиране за обучения, както и за проектиране и инфраструктурно строителство.