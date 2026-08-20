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КЗК обвини в картел три строителни фирми

Сигналът е подаден от МРРБ за обществена поръчка за надлез във Велико Търново

Днес, 19:04
Шефът на КЗК Росен Карадимов разследва шест случая на предполагаеми картели при обществени поръчки
Шефът на КЗК Росен Карадимов разследва шест случая на предполагаеми картели при обществени поръчки

Комисията за защита на конкуренцията обвини три фирми в картел при участие в обществена поръчка, проведена от Община Велико Търново.

Търгът е бил за проектиране, строителство и авторски надзор при изграждането на пешеходен надлез в града, като антимонополната комисия е установила, че „Скорпион Инвестстрой“, „Планекс“ и „Ел Строй Инженеринг - 2015“, че те са координирали действията помежду си, което е довело до изкуствено повишение на цените. Последните две дружества са участвали в процедурата като членове на ДЗЗД „Надлез - Магистрална“.

Разследването  е образувано по сигнал на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ орган по оперативната програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г., откъдето е било финансирането. 

КЗК установява еднакво авторство и модификация на документи, идентични техническите предложения, включително еднакви грешки, пълно сходство във визуализациите на проекта, еднакъв проектантски състав, както и еднакви стойности на елементи на ценообразуването.

Проверката на метаданните показала, че документите са попълвани и променяни от един и същ потребител. Според комисията това обстоятелство и други съвпадения в офертите е доказателство за обмен на чувствителна търговска информация.

Според анализа на КЗК „Скорпион Инвестстрой“ ЕООД е подало оферта за прикритие и привидно впечатление за конкуренция, докато офертата на ДЗЗД „Надлез - Магистрална“ е с минимална разлика от нея и максимално близка до прогнозната стойност.

В срок от 30 дни дружествата имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения, както и да поискат да бъдат изслушани. След това Комисията ще се произнесе по производството. При установяване на нарушение Законът за защита на конкуренцията предвижда имуществена санкция в максимален размер до 10% от общия оборот на съответното предприятие за предходната финансова година.

Манипулирането на обществени поръчки е една от тежките форми на картел, тъй като води до изкуствено повишаване на цените и неефективно разходване на сериозни публични средства, посочва КЗК.

През последната година КЗК разследва шест случая на предполагаеми картели при обществени поръчки - за доставка на болнична храна, IT оборудване, машини и оборудване за добива и строителството, храни за детски градини, училища и социални институции, обществени поръчки с европейско финансиране за обучения, както и за проектиране и инфраструктурно строителство. 

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Ключови думи:

картел, КЗК

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