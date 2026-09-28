Унгария, България и Румъния са шампиони по поскъпване на храните

Цените на храните и безалкохолните напитки в България са се увеличили с 54% за последните пет години – от август 2021 г. до август 2026 г. България е на второ място в ЕС по-този показател. "Шампион" е Унгария - с 57% поскъпване. На третия позиция е Румъния, където цените са пораснали с 53 процента.

Тази класация, направена от Euronews въз основа на данните на Евростат, е поредното доказателство, че еврото е невинно за инфлацията. Както се вижда, в последните пет години цените са качили най-много в Унгария, чийто доскорошен премиер Виктор Орбан бе върл противник на членство в еврозоната. Румъния, която влиза в челната тройка по постъпване на храните, също е далеч от единната валута - вкл. и защото като Унгария не покрива критериите за членство в еврозоната.

В същото време най-кротки са останали цените Кипър - член на еврозоната.

В анализа се посочва, че цените на храните в Европа са започнали да се повишават още преди руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Войната допълнително е увеличила разходите за енергия, торове и транспорт и е повлияла на селскостопанските пазари.



Още числа

Euronews анализира не само цените, но и покупателната способност на европейците, като сравнява количеството храна, което може да бъде закупено с една брутна месечна минимална заплата през август 2021 г. и през август 2026 г. България е сред държавите с много добро представяне - покупателната мощ на най-ниската заплата се е увеличила с 20%. За сравнение в Малта е станало обратното и - понижение с 6 на сто. Спад е отчетен също във Франция – 4%, и Испания – 5%.

За периода минималните брутни месечни заплати са нараснали значително в редица европейски държави. В Унгария увеличението е 93%, в Германия – 46%, в Испания – 29%, а във Франция – 20%.