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Кабинетът се отказва от акциза за електрическите автомобили

Във финансовото министерство обмислят да изключат от облагане и хибридните коли

Днес, 10:15
Pixabay

Правителството ще изключи електрическите автомобили от предложението си да бъдат облагани с акциз наред с другите автомобили с мощност от 250kW нагоре.

"Оказа се, че при електрическите автомобили самата мощност се допълва от батериите и се получават по-високи киловати. Ще ги изключим от облагане с акциз, така както са изключени от облагане с местни данъци", обяви пред bTV заместник-финансовият министър Людмила Петкова.

Тя съобщи, че в момента в Министерството на финансите се правят анализи и за хибридните автомобили, които освен с конвенционално гориво се движат и с електричество. "Ще търсим балансирано решение", каза Петкова.

Правителството на "Прогресивна България" обяви, че ще въведе акциз за леки автомобили с мощност на двигателя равна на или по-голяма от 250 киловата през 2027 г. Ставката за употребяваните мощни автомобили се предлага да е в размер на 5 000 евро + 8 евро за 1 kW за разликата над 250 kW. Ставката за новите коли ще е 10 000 евро + 10 евро за 1 kW за разликата над 250 kW.

Предлаганата мярка е мотивирана както от необходимостта от допълнителни бюджетни приходи, така и от стремежа към подобряване на данъчна справедливост посредством облагането на стоки с луксозен характер, се посочва в мотивите за промяна в Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван за обществено обсъждане.

Веднага се появиха критични становища срещу въвеждането на акциз за по-мощните автомобили.

От Асоциацията на автомобилните производители отбелязаха първи недоразумението с електрическите автомобили, които са освободени от данъци, за да се насърчава тяхното използване като по-екологичен транспорт, но сега държавата иска да ги обложи с висок акциз. Според асоциацията хибридните автомобили също трябва да бъдат изключени от облагане с акциз, защото поради спецификата на задвижването им, могат да бъдат с висока мощност, която не е реалната им мощност.

От ААП са и против по-високото облагане за нови автомобили, което ще повиши цената им с минимум 10 хил. евро.

„За пореден път новите автомобили се поставят в по-неблагоприятно положение. Вместо да стимулираме подмяната на старите автомобили с по-нови, по-безопасни и по-екологични превозни средства, въвеждаме допълнителна финансова бариера именно пред закупуването на нов автомобил“, заяви Александър Миланов, председател на ААП.

 

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Ключови думи:

акциз, автомобили

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