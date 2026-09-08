Европейските шофьори не искат електромобили, а... дизели

Тенденцията към налагане на електромобили на пазара не се приема единодушно от шофьорите в Европа.

Очаква се електрическите автомобили да играят все по-важна роля на европейския пазар, но обявените намерения от много шофьори показват, че промяната в предпочитанията им не става толкова бързо, колкото властите в ЕС биха очаквали. В проучване, поръчано от Европейската асоциация на автомобилните доставчици (CEPPA), само 4% от анкетирани сочат напълно електрически автомобил като потенциален следващ автомобил.

Проучването е проведено от YouGov в Германия, Франция, Италия, Испания и Полша, като в него са участвали 5221 шофьори. Трябва да се уточни, че тези пазари са отговорни за над 70% от автомобилния пазар на ЕС.

Най-много - 29%, посочват бензинов автомобил като следващата си кола, а 14% - дизелов. HEV хибрид ще бъде избран от 20% от анкетираните, докато PHEV или EREV е посочен от 13%. Едва след това се нареждат електромобилите, които са посочени от 8% от анкетираните. От петте пазара най-голям е интересът на германците - 14%, а най-малък на поляците - 4%.

Шофьорите предпочитат стимули

Проучването също така разгледа отношението на европейците към начина, по който се провежда преходът в автомобилната индустрия. Средно 47% от анкетираните смятат, че вместо да се забраняват настоящите технологии, потребителите трябва да бъдат насърчавани да избират електрически автомобили.

Още 22% от анкетираните смятат, че Европейският съюз изобщо не трябва да се намесва на пазара на превозни средства. От друга страна, забраната за използване на технология за горивно задвижване беше подкрепена от 17% от участниците в анкетата.

Резултатите от проучването ясно показват, че мнозинството европейски потребители предпочитат да могат да избират типа шофиране на автомобила си и не искат мерките за защита на климата да означават да ги принуждават да купуват изцяло електрически автомобили.

Респондентите могат да посочат повече от едно препятствие. 46% от отговорите се дължат на недоразвита инфраструктура за зареждане и високи цени на електрическите автомобили. 37% от анкетираните отбелязват нарастващите цени на енергията.

Генералният секретар на CLEPA Бенджамин Кригер смята, че резултатите показват разликата между политиките, прилагани на ниво ЕС, и очакванията на някои потребители.



"Гражданите искат да карат автомобили с по-малко емисии, включително електрически превозни средства, но практическото премахване на хибридите и алтернативните горива драстично намалява избора", каза Кригер.

Според него ревизията на стандартите за емисии на CO 2 трябва да бъде възможност за адаптиране на темпото на промяна към пазарната ситуация и оставяне на европейската индустрия с повече технологична свобода.





CLEPA: Европа трябва допълнително да развива ДВГ

CLEPA разглежда проблема и от гледна точка на европейската автомобилна индустрия. Организацията представлява над 3000 компании, доставящи части и компоненти за автомобилно производство. Тези компании наемат около 1,7 милиона души в Европейския съюз.

Кригер смята, че възможността за по-нататъшно развитие на технологията на двигателите с вътрешно горене може да бъде важна за поддържането на работни места в европейската индустрия. Според него Европа е в по-трудна ситуация от Китай по отношение на производството на електрически автомобили.