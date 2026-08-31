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Кола от 1964 г. бе купена на търг за рекордните $43 млн.

Shelby Cobra Daytona Coupe е първият от само шест произведени такива автомобила

Днес, 10:36
Колата рекордьор Shelby Cobra Daytona Coupe
Gooding
Колата рекордьор Shelby Cobra Daytona Coupe

Покойният Карол Шелби би бил щастлив да разбере, че негово творение се превърна в най-скъпия американски автомобил, продаван някога на търг. Да, Shelby Cobra Daytona Coupe от 1964 г. бе купен за $42,905 млн. от аукциона на Gooding & Christie's. При това победи уникалния електрически хиперавтомобил Luce на Ferrari, който спря на $40 млн.

Носещо номер на модела CSX2300, това е първото Daytona Coupe, конструирано от Shelby American. А общо са били завършени само шест такива.

Историята започва от Карол Шелби (1923-2012) - американски пилот от F1, автомобилен дизайнер и предприемач - който вече си е бил изградил име, като взема V8 двигателя на Ford и го "натъпква" в лекия британски AC Ace, за да създаде Cobra. Тази кола става брутално бърза, но има един проблем: при високи скорости нейното изправено роудстър купе не е особено аеродинамично.

Освен това тогава 250 GTO на Ferrari доминира в света на GT състезанията. Шелби е искал оръжие, способно да се изправи срещу италианския "звяр" при скорости, при които аеродинамиката има също толкова голямо значение, колкото и конските сили. И вместо просто да добави още мускули в Cobra, Shelby American възлага на дизайнера Питър Брок да разработи драстично по-аеродинамично купе.

Резултатът е точно Shelby Cobra Daytona Coupe. Дизайнът на Брок е изглеждал почти извънземно, в сравнение със заоблените роудстъри от онзи период. Дългият и нисък нос, стръмно спускащият се покрив и отсечената задна част не са, само за да направят колата да изглежда страхотно - формата е конструирана така, че да разцепва въздуха при състезателни скорости, като същевременно запазва мощния механичен пакет на Cobra с V8 двигател. Лекото алуминиево купе е взето от Carrozzeria Gransport в Модена (Ит), а под него е механиката, заимствана от Cobra на Shelby.

Дизайнът на Брок се превръща в доказателство как един американски спортен автомобил с V8 двигател може да стане достатъчно обтекаем, за да се бори с италианците на тяхна собствена територия. 

Резултатът е две етапни победи GT шампионата на FIA през 1964 г. и спечелването на световния шампионат при производителите през 1965 г., с победа над 250 GTO на Ferrari, който е задвижван от V12 двигателя Colombo. След като печели състезанията на японските писти "Сузука" и "Фуджи" през 1966 г., Cobra Daytona е била използвана от собственика си като градски автомобил в Токио до напускането на Япония през 1968 г.

Карол Шелби откупува колата обратно през 1975 г. и я поддържа до 1998 г. – и това я прави единственото Daytona Coupe, което той някога е притежавал лично. Това, без съмнение, добавя допълнителна стойност на CSX2300.

Ето защо автомобилът не просто задмина предишния рекорд - той го разби с над $20 млн. Предишното постижение принадлежеше на Duesenberg SSJ от 1935 г., който се продаде за $22 млн. на търга на Gooding в Пебъл Бийч през 2018 г.

Продажбата на CSX2300 говори и за това как се е развил пазарът на колекционерски автомобили. В продължение на десетилетия върхът беше доминиран от европейски марки: Ferrari, Mercedes-Benz, Bugatti, Porsche, Alfa Romeo и други подобни. Американските коли имаха своето място, но астрономическите суми обикновено принадлежаха на европейски състезателни машини.

Сега един конструиран в САЩ състезателен автомобил мощно си проби път в тази територия. А изводът е, че истински незаменимите екземпляри стават все по-ценни.

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Ключови думи:

автомобили, Cobra Daytona

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