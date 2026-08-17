ЕС въведе нови правила за автомобилите

С влизането в сила на новия Регламент на ЕС 2026/1738 се въвеждат нови общи правила за проектиране, производство и ремонт на автомобили, както и за тяхното рециклиране и управлението на онези, които ще бъдат разглобени. За новите коли остават вече поставените цели: поне 85% от масата да може да се използва повторно или да се рециклира; и 95% от материалите да са многократно използваеми или възстановими. Но начинът, по който тези стойности трябва да се изчисляват и проверяват, се променя.

Най-важното е, че автомобилните компании ще трябва да вземат предвид кръговото производство още по време на фазата на проектиране. За нови превозни средства, одобрени от 2032 г., ще бъде необходимо да се проектират множество компоненти, по начин, че да може лесно да бъдат премахвани и, където е технически възможно, да се използват повторно.

Рециклирани и рециклируеми

Една от най-конкретните иновации се отнася до материалите. От 1 септември 2032 г. всеки нов автомобил трябва да съдържа поне 15% рециклирана пластмаса от отпадъци, а процентът ще се увеличи до 25% от 2036 г. Освен това, поне 1/5 от този дял трябва да се постигне чрез използване на рециклирана пластмаса от автомобили в края на жизнения им цикъл или от компоненти, свалени от тях при различни ремонти.

Друго решение, което ще има особено въздействие върху електромобилите, се отнася до батериите и електрическите мотори.

От 2032 г. новите модели ще трябва да бъдат проектирани така, че да позволяват по лесен и неразрушаващ начин премахване и подмяна на батерии, на техните пакети, както и на електрически мотори. И това да става както по време експлоатационния живот на автомобила, така и когато колата излезе от употреба. Освен това, от 2029 г. производителите и сервизите ще трябва да имат достъп до стандартизирана информация за процедурите по премахване и подмяна на батерии, компоненти и материали.

Въвежда се дигитален паспорт

Регулацията въвежда и дигитален паспорт на превозните средства. Той ще е безплатен и ще съдържа, наред с други неща, информацията, необходима за премахване на компоненти и батерии; данни за процента на използваните рециклирани материали; официален каталог за резервни части.

Информацията трябва да бъде актуална, структурирана и съвместима, така че да може да се използва и от структури (напр. сервизите), различни от производителя. Самите производителите пък ще бъдат задължени да разработят стратегия за циркулярност, която да се актуализира поне на всеки 5 години, като посочват как възнамеряват да спазват целите и какви действия предвиждат за улесняване на възстановяването на материали и повторната употреба на компоненти.

Безплатно превръщане в скрап

Регулацията ще има и за момента, в който автомобилът трябва да бъде изваден от употреба. Въвеждат се задължителни критерии, които определят кога превозното средство вече не може да се ремонтира. Ако те не са изпълнени, се използват допълнителни признаци и, когато е необходимо, се извършва техническа оценка на нужните ремонти.

По този начин автомобил, който все още може да се ремонтира, не трябва автоматично да се класифицира като отпадък. За собственика има и практическо следствие: доставката на такава кола до упълномощено съоръжение за преработка или до пункт за скрап е безплатна, освен ако не липсват основни части, като двигател (термичен или електрически), тягова батерия или големи елементи на каросерията. При получаване на такава кола обработващото скрапа предприятие ще трябва да издаде и сертификат в електронен формат.

Натиск върху износа от ЕС

Една от най-важните части на новата регулация се отнася до употребяваните автомобили, предназначени за страни извън ЕС. От 1 септември 2031 г. те може да се изнасят, само ако не се считат за такива с изтекла експлоатация и ако са технически годни за употреба към момента на митническата декларация.

За всяка кола трябва да има VIN, място на последната регистрация и документи, доказващи съответствие с изискванията. Контролът няма да бъде само на хартия - след като европейската система започне да функционира, митническите власти ще могат автоматично да проверяват чрез VIN данните за регистрацията и инспекцията на автомобила. Ако информацията не съвпада с тази в националните регистри, износът може да бъде блокиран.