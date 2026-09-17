Управляващите от коли не слизат, но от коли не разбират

Разликата в цената между бензинов Porsche Panamera 4 (вдясно) и електрически Hyundai Ioniq 5 N (вляво) е около 50 000 евро в полза на поршето, но според законопроекта на управляващите то не е луксозна кола.

Поредно нелепо намерение на управляващите разбуни духовете и се наложи "Прогресивна България" спешно да дава заден ход. В своя проект за изменение на Закона за акцизите и данъчните складове министерството на финансите е заложило акциз и върху автомобили, наред с алкохола и тютюневите изделия, а обосновката е подобряване на данъчната справедливост, посредством облагането на стоки с луксозен характер.

Покрай това си намерение МФ всъщност показва тотално неразбиране на материята, тъй като е решило, че мярката за лукс на една кола е нейната мощност. Само дето това щеше да е вярно около 15 години по-рано - отпреди масовото навлизане на електромобилите.

Управляващите все със скъпи служебни автомобили се придвижват, но чак след масовите критики усетиха, че правят грешка и още на следващия ден зам.-министърът на финансите Людмила Петкова на пожар обеща, че ще премахнат нелепите разпоредби. Проектът обаче си стои в същия вид за обществено обсъждане, което изтича на 24 октомври и обира огромна доза негативи, и на практика нищо не е сигурно, докато не бъдат приети окончателните текстове в акцизния закон.

А дотогава - ето защо намеренията са нелепи:

Сбъркани критерии

Според предложението, с акциз ще се облагат автомобили с мощност на двигателя, равна на или по-голяма от 250 kW (340 к.с.). Плащането ще е еднократно, при внос или първа регистрация в България. За нови автомобили базовият акциз е определен на €10 000 + €10 за всеки киловат над 250 kW. За коли втора ръка базата е €5000 + €8 за всеки киловат над 250 kW.

Прагът от 250 kW обаче няма никаква връзка нито с цената, нито с пазарната стойност на колите. Защото вече има електромобили и те навлизат все по-масово у нас - по последни данни заемат около 5% от общия пазар на нови коли в България. А поради спецификата на електромоторите, дори сравнително масови и семейни електрически коли, като най-продаваните у нас Tesla Model Y и Hyundai Ioniq, плюс ред китайски и европейски, лесно надхвърлят прага от 250 kW.

Това означава, че за наистина луксозен бензинов автомобил, но с мощност 249 kW (338.5 к.с.) няма да се плати нищо допълнително, докато за семейна кола ще се дължи акциз, че и отгоре, защото акцизът се прибавя към стойността при формиране на основата за облагане с ДДС.

Един пример:

Нов семеен Hyundai Ioniq 5 N, с мощност 478 kW (650 к.с.), струва около €76 500. Според формулата на МФ за него трябва да се плати базов акциз €10 000 + €2280 добавка за киловати (228 kW над границата от 250) - общо €12 280. ДДС върху акциза добавя още €2456 и така допълнителната сума върху цената на колата набъбва до €14 736.

Същевременно за нов бензинов Porsche Panamera 4, оборудван с 2.9-литров V6 Twin-Turbo двигател, с мощност 243 kW (330 к.с.), няма да плати и цент отгоре. А цената на такава нова кола е много по-голяма от тази на Hyundai Ioniq 5 N - 110 000-130 000 евро, в зависимост от оборудването.

Впрочем акцизът върху леките автомобили в България бе окончателно премахнат от 1 януари 2010 г. Дотогава се облагаха автомобилите с мощност на двигателя над 120 kW (163 к.с.), а премахването беше прието, за да се хармонизира българското законодателство с директивите на Европейския съюз.

Никаква мисъл за екология

Сегашният подход на МФ обаче няма нищо общо с европейските директиви, които са за все повече облекчения и стимули при закупуване на електромобили с цел намаляване на отделяните в атмосферата вредни емисии от колите с двигатели с вътрешно горене.

Ако намерението за налагане на акциз върху автомобилите по критерий "мощност на двигателя" не бъде наистина оттеглено, това ще означава също, че правителството стимулира хората да внасят пушещи евтини брички втора употреба.

Парадоксът:

Да речем, че някой реши да внесе от чужбина един силно замърсяващ околната среда 15-годишен дизелов автомобил с мощност 100 kW или 136 к.с. (такива са много разпространени на вторичния пазар в България) - Volkswagen Golf 2.0 TDI, Mercedes-Benz C 200 CDI или Mercedes-Benz E 200 CDI, Audi A4 2.0 TDI, Peugeot 407, Citroën C5 2.0 HDi, Ford Mondeo 2.0 TDCi и т. н.

Цените им у нас се движат между €3500 (Peugeot 407 2.0 HDi) и €10 500 (Mercedes-Benz E 200 CDI). Акциз за тях няма да има.

Обаче коли с подобни параметри отделят между 112 и 155 г въглероден диоксид (CO 2 ) на км. Отделно пускат в околната среда фини прахови частици до 25 мг/км (при стандарт Евро 4) и до 5 мг/км (при Евро 5), както и азотни оксиди (NOx) - до 250 мг/км (Евро 4) и до 180 мг/км (Евро 5).

Срещу това електромобилите предлагат нулеви вредни емисии, но заради "луксозните" им мощни електродвигатели за тях МФ е предвидило солени акцизи.