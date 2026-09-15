Производителите започнаха да се разделят с известни марки

Бъдещето на Maserati е застрашено на фона на рязък спад в продажбите и загуби, достигащи милиони евро.

Глобалните автомобилни производители започнаха да се освобождават от световноизвестни марки на фона на спадащи продажби, високи разходи и ожесточена конкуренция от страна на китайските производители. Ето кои брандове вече са напуснали портфолиото на големите пазарни играчи, като бъдещето на някои от тях изглежда несигурно.

Porsche се разделя с Bugatti и Rimac

През септември Porsche финализира продажбата на дяловете си в Bugatti Rimac и Rimac Group. Германският автомобилен производител получи приблизително 1 милиард евро от сделката. Компанията обяви продажбата още през април, а сделката беше приключена след получаване на регулаторно одобрение.

Според информацията, Porsche планира да насочи 250 милиона евро от постъпленията към покриване на пенсионни задължения.

Bugatti Rimac беше създадена през 2021 г. като съвместно предприятие между Porsche и Rimac Group с цел развитие на ексклузивната марка луксозни хиперавтомобили. Porsche притежаваше 45% от компанията, докато Rimac Group държеше 55%. Освен това германската група притежаваше дял от 20,6% в самата Rimac Group. След оттеглянето на Porsche от проекта, контролът върху Bugatti Rimac премина към Rimac Group и нови инвеститори.

Porsche обясни продажбата на дяловете си със стремежа да се съсредоточи върху основната си дейност. През май, на фона на спадащото търсене в Китай, компанията обяви мащабно преструктуриране и закриване на няколко дъщерни проекта, включително Cellforce Group (разработчик на батерии), Porsche eBike Performance (производител на компоненти за електрически велосипеди) и Cetitec (разработчик на софтуер).

Volkswagen обмисля закриване на Seat

Volkswagen може да спре дейността на испанската автомобилна марка Seat до 2030 г., въпреки че все още не е взето окончателно решение. Съдбата на бранда ще зависи от търсенето и пазарните условия. „Трябва да останем гъвкави и да адаптираме нашите марки и продуктови стратегии към регулациите, пазарните условия и изискванията на клиентите“, подчерта изпълнителният директор на Volkswagen - Оливер Блуме.

Според германското издание WirtschaftsWoche, групата VW възнамерява да прекрати дейността на марката „систематично и по икономически ефективен начин“. Концернът обаче обеща да запази сервизната поддръжка за автомобилите, които вече са в движение.

Решението за спиране на марката е свързано с мащабното преструктуриране на Volkswagen. В момента групата активно съкращава разходите и се стреми да оптимизира корпоративната си структура на фона на остра конкуренция.

Очаква се VW да се съсредоточи върху марката Cupra, която първоначално стартира като подмарка на Seat, но впоследствие се обособи като самостоятелна. Volkswagen прогнозира, че тази марка ще генерира по-високи печалби.

Несигурно бъдеще за Lamborghini и Ducati

Две други марки от портфолиото на VW – Lamborghini и Ducati, също са изправени пред несигурно бъдеще. Вестник Financial Times съобщи за евентуалната им продажба още миналото лято. По-късно изпълнителният директор на Audi - Гернот Дьолнер, заяви, че съдбата на Ducati все още не е решена.

Според топ-мениджъра Volkswagen се придържа към принципа на „дисциплинирано“ управление на активите. В момента се извършва оценка на около 600 от общо близо 2000 дружества в групата.

Lamborghini и Ducati принадлежат към премиум сегмента на Volkswagen AG, наред с Bentley и Audi, и са класифицирани в групата Progressive Brand Group. През 2025 г. общите приходи на групата възлизат на 65,5 милиарда евро. Същевременно продажбите на Ducati спадат със 7% до 50 890 мотоциклета.

Bloomberg Intelligence изчислява, че автомобилният производител би могъл да генерира около 1,25 милиарда евро от продажбата на Ducati. Заслужава да се отбележи, че групата е обмисляла продажбата на производителя на мотоциклети и през 2017 г., но се е отказала от плановете си след критики от страна на германските синдикати.

Stellantis се опитва да спаси Maserati

Бъдещето на Maserati е застрашено на фона на рязък спад в продажбите и загуби, достигащи милиони евро. Междувременно Stellantis – най-големият автомобилен алианс в света, към който принадлежи и Maserati, преразглежда стратегията си за развитие. Компанията планира да се съсредоточи върху популяризирането на четири ключови марки: Jeep, Ram, Peugeot и Fiat. През септември "Ройтерс" съобщи за преговори между групата и китайските компании Huawei и JAC Group относно евентуално индустриално партньорство за Maserati.

За годината италианската марка е продала 7900 автомобила, което е спад спрямо 11 300 през предходната година. Приходите спаднаха с 30% до 726 милиона евро, а оперативната загуба възлезе на 198 милиона евро. Stellantis отдаде слабите резултати на митата в САЩ и спадащото търсене в Китай. Въпреки това, към момента не се обсъжда продажба на марката.

САЩ затварят пазара си за Polestar

Шведската марка за електромобили Polestar, контролирана от Geely Group, се сблъска както с финансови затруднения, така и със сериозни ограничения на американския пазар. През лятото Polestar обяви, че Министерството на търговията на САЩ е отказало да разреши на компанията да продава в страната автомобили от моделната 2027 година.

Като причина бяха посочени ограниченията върху продажбата на автомобили, използващи китайски софтуер и онлайн услуги, поради риска от изтичане на данни на американски собственици на превозни средства.

За цялата 2025 г. Polestar отчете приходи от 3,06 милиарда долара, но реализира нетна загуба в размер на 2,36 милиарда долара.