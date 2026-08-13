Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Падна световният рекорд за скорост с водороден двигател

Задвижваната с два мотора от багер JCB Hydromax постигна 653,91 км/ч

Днес, 09:30
JCB Hydromax
Hydromax
JCB Hydromax

Само няколко дни след като достигна 592,797 км/ч, JCB Hydromax, който е с водородно задвижване, постави и нов световен рекорд за скорост по суша на международната автомобилна федерация (FIA) - 653,91 км/ч, на соленото езеро Бонвил. Така се превърна в едновременно в най-бързата водородна кола и най-бързата кола с нулеви емисии в историята.

Преди 20 години, на същото място Анди Грийн постави рекорд за скорост на дизелов автомобил - JCB Dieselmax достигна 510 км/ч. Сега полковникът от Кралските военновъздушни сили на Великобритания се завърна на езерото Бонвил в щата Юта с JCB Hydromax. В едната посока през сухата пустиня той прелетя със скорост 644,74 км/ч, а на връщане постигна още повече - 663,27 км/ч, като така направи и рекорда от 653,91 км/ч (отчита се средната скорост при двете преминавания).

JCB Hydromax breaks hydrogen-powered land speed record
British engineering giant JCB has set a new world land speed record of 406.320 mph with its hydrogen-powered JCB Hydromax. The vehicle was driven by Wing Com...
YouTube

И още за полк. Грийн - той държи и абсолютния световен рекорд за скорост по суша от 1227,99 км/ч, който постави с реактивния ThrustSSC. Той е единственият човек, преминал звуковата бариера с движение по земната повърхност.

„Автомобилът беше страхотен – стабилен, мощен и бърз - заяви Грийн след опитите в Юта. - Поставянето на световен рекорд за скорост по суша с водородна мощност 20 години след Dieselmax, е огромна привилегия. Този рекорд е голямо постижение на екип от световна класа и превъзходна технология.“

Дългият 9,75 м Hydromax е със задвижване на четирите колела чрез двойна трансмисия и система от съединители. Той се задвижва от два водородни двигателя с вътрешно горене на JCB, които иначе се използват в багерите на фирмата. Произведени във фабриката на компанията във Фостън, Дербишър, те са били съществено модернизирани, за да произвеждат мощност от по 800 к.с. всеки (общо 1600 к.с.).

JCB твърди, че тази технология е ключова част от инициативата на фирмата за развитие на водородни технологии на стойност 100 млн. паунда. Тъй като при изгарянето на водорода се отделят само водни пари и малко количество азотен окис, той е отличен заместител с ниски вредни емисии на бензиновите и дизеловите двигатели. При това рекордът показва, че водородните двигатели не само са приложими, но и са изключително бързи.

Рекордът идва преди откриването на новата фабрика на JCB за $500 млн. в Сан Антонио, Тексас.

„Преди 20 години дойдохме в Бонвил с JCB Dieselmax и показахме какво може да направи британското инженерство с дизеловата мощност - каза председателят на JCB Антъни Бамфорд. - Днес го направихме отново – този път с водородни двигатели.“

Hydromax се оказа и значително по-бърз от Buckeye Bullet 3, най-бързото електрическо превозно средство в историята, което постигна двупосочна средна скорост от 549,21 км/ч, пак на езерото Бонвил през 2016 г. 

Екипът зад световния рекорд се снима на езорото Бонвил
Hydromax Екипът зад световния рекорд се снима на езорото Бонвил
полк. Анди Грийн
Hydromax полк. Анди Грийн
Колата рекордьор се задвижва с два водородни двигателя, използвани за багери
Hydromax Колата рекордьор се задвижва с два водородни двигателя, използвани за багери
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

автомобили, водороден двигател

Още новини по темата

10 признака, че е време да се отървете от колата си
10 Авг. 2026

Новите автомобили все повече дразнят шофьорите
08 Авг. 2026

Водородният двигател вече не е мираж
31 Юли 2026

Класация на най-досадните (и опасни) екстри в колите
28 Юли 2026

Най-добрите 10-годишни автомобили на старо
25 Юли 2026

Северна Италия затваря градовете си за стари дизели
23 Юли 2026

Да имаш голям автомобил ще става все по-скъпо
17 Юли 2026

МВР спипа шеф и "мулета", крадящи коли от Германия
12 Юли 2026

Не всяка мощна кола става за теглене на ремарке или каравана
03 Юли 2026

Как да поддържаме колата хладна през лятото
26 Юни 2026

Колите се превърнаха в уиджети и това промени пазара
18 Юни 2026

Европейската автомобилна индустрия e изправена пред нова криза
12 Юни 2026

Бумът на китайски коли в България доведе до дял от 7.5% през май

08 Юни 2026

Летните пътувания вредят повече на колата, отколко изглежда
05 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ АВТОМОБИЛИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки