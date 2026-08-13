Падна световният рекорд за скорост с водороден двигател

Само няколко дни след като достигна 592,797 км/ч, JCB Hydromax, който е с водородно задвижване, постави и нов световен рекорд за скорост по суша на международната автомобилна федерация (FIA) - 653,91 км/ч, на соленото езеро Бонвил. Така се превърна в едновременно в най-бързата водородна кола и най-бързата кола с нулеви емисии в историята.

Преди 20 години, на същото място Анди Грийн постави рекорд за скорост на дизелов автомобил - JCB Dieselmax достигна 510 км/ч. Сега полковникът от Кралските военновъздушни сили на Великобритания се завърна на езерото Бонвил в щата Юта с JCB Hydromax. В едната посока през сухата пустиня той прелетя със скорост 644,74 км/ч, а на връщане постигна още повече - 663,27 км/ч, като така направи и рекорда от 653,91 км/ч (отчита се средната скорост при двете преминавания).

JCB Hydromax breaks hydrogen-powered land speed record British engineering giant JCB has set a new world land speed record of 406.320 mph with its hydrogen-powered JCB Hydromax. The vehicle was driven by Wing Com... JCB Hydromax breaks hydrogen-powered land speed record British engineering giant JCB has set a new world land speed record of 406.320 mph with its hydrogen-powered JCB Hydromax. The vehicle was driven by Wing Com...

И още за полк. Грийн - той държи и абсолютния световен рекорд за скорост по суша от 1227,99 км/ч, който постави с реактивния ThrustSSC. Той е единственият човек, преминал звуковата бариера с движение по земната повърхност.

„Автомобилът беше страхотен – стабилен, мощен и бърз - заяви Грийн след опитите в Юта. - Поставянето на световен рекорд за скорост по суша с водородна мощност 20 години след Dieselmax, е огромна привилегия. Този рекорд е голямо постижение на екип от световна класа и превъзходна технология.“

Дългият 9,75 м Hydromax е със задвижване на четирите колела чрез двойна трансмисия и система от съединители. Той се задвижва от два водородни двигателя с вътрешно горене на JCB, които иначе се използват в багерите на фирмата. Произведени във фабриката на компанията във Фостън, Дербишър, те са били съществено модернизирани, за да произвеждат мощност от по 800 к.с. всеки (общо 1600 к.с.).

JCB твърди, че тази технология е ключова част от инициативата на фирмата за развитие на водородни технологии на стойност 100 млн. паунда. Тъй като при изгарянето на водорода се отделят само водни пари и малко количество азотен окис, той е отличен заместител с ниски вредни емисии на бензиновите и дизеловите двигатели. При това рекордът показва, че водородните двигатели не само са приложими, но и са изключително бързи.

Рекордът идва преди откриването на новата фабрика на JCB за $500 млн. в Сан Антонио, Тексас.

„Преди 20 години дойдохме в Бонвил с JCB Dieselmax и показахме какво може да направи британското инженерство с дизеловата мощност - каза председателят на JCB Антъни Бамфорд. - Днес го направихме отново – този път с водородни двигатели.“

Hydromax се оказа и значително по-бърз от Buckeye Bullet 3, най-бързото електрическо превозно средство в историята, което постигна двупосочна средна скорост от 549,21 км/ч, пак на езерото Бонвил през 2016 г.