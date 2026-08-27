Шофьорите масово забравят да сменят течностите в колата

Pixabay Редовната смяна на маслото на автомобила е един от най-сигурните начини за удължаване на живота на двигателя, но има и други важни течности, които трябва да се поддържат.

Смяната на двигателното масло отдавна е рутинна процедура за повечето шофьори. Но в автомобила има и други течности, чието състояние влияе върху спирачките, трансмисията, охлаждането на двигателя, задвижването на всички колела и кормилното управление. Някои издържат няколко години или десетки хиляди километри, затова лесно се забряват. Пък и няма универсален интервал за всички автомобили - периодите за смяна на различните течности може да варират значително дори между превозни средства от един и същи клас.

Данните от проучване сред оторизирани сервизи в САЩ са показателни: 88% от шофьорите често пропускат поддръжката на спирачната течност, 81% - на трансмисионната, а 77% - на охлаждащата. В други държави едва ли ще има много по-различен резултат и картинката ясно илюстрира проблема с дългите интервали на обслужване.

Спирачна течност

Много шофьори проверяват нивото ѝ периодично, но необходимостта от пълна подмяна често се пренебрегва. А смяната е задължителна, най-вече защото течността постепенно абсорбира влага.

Производителят на спирачки Brembo обяснява, че увеличаването на съдържанието на вода понижава точката на кипене. При рязко спиране това може да доведе до образуване на парни мехурчета и влошаване на работата на спирачната система. Затова се препоръчва първо да се следва графикът за поддръжка на автомобила, който е от две до три години.

Конкретните интервали варират. Например, Honda изисква смяна на спирачната течност на всеки 3 г. за някои модели, освен ако системата вече не ги е изисквала. Škoda изисква първата смяна също след 3 г., а последващите смени на всеки две.

Следователно, простото доливане на течността не е достатъчно. Ако нивото падне осезаемо, първо трябва да се установи причината: това може да се дължи на износване на компонентите на системата или на теч.

Течност за автоматик, CVT или роботизирана трансмисия

Втората точка е особено важна за собствениците на автомобили с голям пробег. Твърденията на производители, че има течност, предназначена за целия живот на агрегата, често се възприемат като едва ли не пълна забрана за нейната подмяна.

Дори производителят на трансмисии ZF обаче подхожда към този въпрос по-предпазливо. В актуалните си документи компанията заявява, че нейните 5-, 6-, 8- и 9-степенни автоматични трансмисии наистина имат фабрично пълнене без нужда от поддръжка, но препоръчва смяна на маслото след приблизително 150 000 км. При високи температури, повишени натоварвания или неизвестна история на употребявано превозно средство, интервалът може да бъде намален. Изискванията на производителя на превозното средство обаче все още имат предимство.

Някои превозни средства имат значително по-кратки интервали. Honda отбелязва, че продължителното шофиране с ниска скорост в планини или тегленето на ремарке повишава температурата на трансмисията. За някои модели, при тези условия се препоръчва смяна на трансмисионното масло след 40 000 км.

В зависимост от типа на трансмисията, Škoda обикновено сменя масло и филтър на DSG скоростна кутия след 60 000 или 120 000 км. Следователно няма универсално правило. Първо трябва да се види типът на трансмисията и модификацията ѝ, а след това да се провери графикът за поддръжка за конкретното превозно средство.





Антифриз

Лесно е да забравим за охлаждащата течност и по друга причина: съвременните антифризи всъщност могат да издържат много дълго време. Компанията BASF обяснява, че с течение на времето добавките се изразходват и ефективността на инхибиторите на корозия намалява. Затова се препоръчва смяна на всеки три до четири години, но специално подчертава необходимостта от спазване на изискванията на производителя на превозното средство.

А Mazda, например, за някои модели с фабрично инсталирана охлаждаща течност с дълъг живот, определя първата смяна след 192 000 км (120 000 мили) или 10 г., а последващите смени след 96 000 км (50 000 мили).

Друга грешка е изборът на антифриз единствено възоснова на цвета. BASF изрично заявява, че цветът сам по себе си не може да определи химичните и техническите свойства на охлаждащата течност. Компанията също така не препоръчва смесването на продукти от различни технологии, освен ако не е необходимо.

Течност за ръчна трансмисия

Ръчните скоростни кутии често се възприемат като по-прост и практически неизискващ поддръжка агрегат. Въпреки това, за някои автомобили смяната на течността за трансмисия е част от стандартния график за обслужване.

Дори в рамките на един и същ производител тези интервали може да варират значително. За Mazda MX-5 2024 в САЩ интервалът за смяна на течността за ръчна трансмисия е на всеки 60 000 мили (96 000 км) или 4 г. Друг график за обслужване за този модел включва интервал от 30 000 мили (48 000 км) или 2 г.

Това е добър пример защо не е добра идея да се разчита на съвети от приятели или на универсални таблици. Интервалът зависи от конкретното превозно средство, пазара, годината на производство и условията на работа.

Течност в диференциали, раздатъчна кутия и съединител на 4х4

В автомобил със задвижване на всички колела списъкът с обслужвани компоненти може да бъде значително по-дълъг. В допълнение към основната трансмисия, отделна смазка може да се използва в разпределителната кутия, в предния или задния диференциал и в съединителя. Honda, например, посочва смяната на течността в задния диференциал и раздатъчната кутия като отделни елементи в своята система Maintenance Minder.

Програмата за поддръжка на Škoda също посочва смяна течността за съединителя Haldex при автомобили 4х4 и на течността в диференциала като отделни процедури. Посоченият от производителя интервал за тях е 3 г.

В резултат на това собственикът може редовно да обслужва двигателя и трансмисията, но да не се тревожи за друг компонент на трансмисията в продължение на години.

Течност за съединителя

При автомобили с ръчна скоростна кутия съединителят може да се задейства хидравлично. Той използва спирачна течност, но самата верига лесно се пренебрегва по време на поддръжка. В ръководството на повечето производители изрично е посочено, че течността за освобождаване на съединителя трябва да се сменя по същия начин като работната спирачна течност – на всеки 3 г.

Следователно, при обслужване на превозно средство с ръчна скоростна кутия е разумно да се провери не само състоянието на съединителя като механизъм, но и изискванията на производителя за неговата хидравлична система.

Течност за сервоуправление

Съвременните модели все по-често използват електрическо сервоуправление, което просто няма отделна хидравлична течност. При автомобили с традиционна хидравлична система обаче тя остава част от системата.

Няма правило за смяна на течността за сервоуправление, например на 50 000 или 60 000 км. При някои коли средства производителят изисква подмяна, докато при други е необходима само проверка на състоянието и нивото. Така че, и тук, както и при трансмисията, определящият фактор остават разпоредбите на производителя.

Защо няма универсални изисквания

Основната трудност при обслужването на съвременните автомобили е, че срокът на експлоатация на работните течности варира значително. Производителят може да препоръча смяна на антифриза в един автомобил след няколко години, докато в друг първата смяна е планирана едва след 10. Трансмисионната течност за автоматична скоростна кутия може да има специфичен интервал, да се изчислява от системата на автомобила или технически да се счита за необслужваема, въпреки че производителят на трансмисията позволява нейната подмяна.

Ето защо най-безопасният алгоритъм е да се отвори сервизната книга за конкретен автомобил и отделно да се проверят седем елемента: спирачна течност, течност за автоматична или автоматизирана ръчна скоростна кутия, антифриз, течност за ръчна скоростна кутия, течност за задвижване на всички колела, течност за съединителя и течност за сервоуправление (ако е налична).