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Audi и Volkswagen изтеглят над 2,1 млн. автомобила

На всички тях трябва да бъде подменен крепежен болт на кормилната рейка

Днес, 10:25
Volkswagen Golf е сред засегнатите модели
Volkswagen Golf е сред засегнатите модели

Audi и Volkswagen отзовават над 2,1 млн. автомобила по целия свят заради риск от отказ на кормилното управление, съобщава ADAC.

Проблемът е свързан с крепежен болт на кормилната рейка, който може да се счупи заради корозия. В обхвата на отзоваването попадат Audi Q3, както и VW Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy. Засега не са регистрирани инциденти или пострадали вследствие на този дефект. Става дума Audi Q3, произведени в периода от 31 октомври 2017 г. до 23 май 2024 г., и за коли на Volkswagen, произведени в периода от 24 септември 2013 г. до 1 юли 2024 г.

Собствениците, чиито автомобили са засегнати от акцията, трябва да посетят официален сервиз. Там сглобката на кормилната рейка ще бъде прегледана, а наличният болт ще бъде заменен с по-устойчив на корозия вариант. Процедурата е напълно безплатна за собствениците на автомобилите.

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Ключови думи:

Audi, Volkswagen

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