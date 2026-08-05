Audi пусна най-големия автомобил в историята си

Audi представи най-големия автомобил в своята история – масивния всъдеход Q9 и неговата разновидност SQ9. Мощното возило вече бе определено като твърде голямо за европейските пътища и паркоместа, но от компанията в Инголщат са уверени, че купувачите в Северна Америка и Близкия изток ще прегърнат философията им, че „размерът означава престиж“.

Q9 със сигурност предлага огромно пространство и ще отбележи точки сред купувачите, които ценят истинския лукс със седем места, заради което Audi описва новия си флагман като „безпардонно висок статус“. Огромният SUV ще се предлага и с опционална версия с 6 места, която има две индивидуални електрически регулируеми кресла на втория ред.

Произвежданият в Братислава Q9 е кросоувър с носеща каросерия (unibody), фокусиран върху пътно поведение като на лек автомобил и с авангардни технологии. Той се отклонява от традиционно дискретните форми на SUV моделите на Audi, залагайки на по-агресивно и футуристично излъчване, включващо дори светлинни анимации.

Ултратънките дигитални дневни светлини са разположени високо, докато матричните LED фарове са скрити по-ниско в отворите на бронята. Определяща черта е гигантската осмоъгълна решетка, фланкирана от разделен дизайн на фаровете, оприличена на „маската на Ханибал Лектър“. Плавният покрив, стесняващата се линия на прозорците и мускулестите задни калници помагат на колата да изглежда така, сякаш наистина може да се движи бързо. Audi Q9 се нуждае от големи джанти и те варират от 21 до 23 инча.

В САЩ автомобилът е оборудван с 3.0-литров V6 twin-turbo двигател (мощност 429 к.с.). На останалите пазари се предлага и дизелов V6, с мека хибридна система.

Американците могат също така да изберат и високопроизводителната версия SQ9 – с 4.0-литров V8 twin-turbo (591 к.с.) и 800 Nm въртящ момент. SQ9 е и изключително бърз, като катапултира от 0 до 96,5 км/ч само за 3,8 сек., което е най-спринтовото ускорение в този клас.

В колата са налице и най-новите европейски технологии, като асистент за адаптивен круз контрол с режим за шофиране без ръце. Това означава, че при скорост до 136 км/ч водачите може да свалят ръце от волана, а системата ще управлява завиването, ускорението и спирането. Другите технологии са твърде много, за да бъдат изброени, но сред интересните акценти са вратите, които се отварят и затварят автоматично при приближаване към автомобила. Те може да се управляват и през екрана в интериора или чрез мобилното приложение на Audi. Имат и сензори, които ги предпазват от случайно отваряне на пътя на преминаващо превозно средство или велосипедист. Друга технология за безопасност включва мигачи, които прожектират втори сигнал за завой директно върху пътя под тях.

В купето Q9 залага изцяло на високите технологии - с арматурно табло с три екрана, подобно на това в A6 и Q7 (11,9-инчово инструментално табло, 14,5-инчов извит сензорен екран за инфоразвлекателната система и 12,3-инчов екран за пасажера).

Гигантското Audi е конструирано върху платформата Premium Platform Combustion, която е в основата на повечето големи модели на компанията и на предстоящия голям SUV на Porsche. Тя разполага двигателя надлъжно, което позволява използването на традиционен Torsen диференциал (Torque Sensing - чувствителен към въртящия момент) за постоянно задвижване на четирите колела. Налице са стандартно адаптивно въздушно окачване, завиващи задни колела и регулируем пътен просвет.

Да не забравяме най-големия панорамен покрив на Audi за всички времена, който предлага възможност за промяна на прозрачността и амбиентно осветление след залез слънце.

Всъдеходът вече е достъпен за поръчки, а доставките се очаква да започнат от ноември. Цената съответства на размерите и лукса в Audi Q9 - тя започва от $87 700 (76 000 евро), а тази на SQ9 - от $118 000 (102 300 евро).