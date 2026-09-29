Защо големите автомобилни компании масово затварят заводи

Световните автомобилни производители започнаха активно да съкращават производствения си капацитет на фона на слабото търсене, растящите разходи и засилващата се конкуренция в Китай. Някои групи вече обявиха затварянето на множество заводи, докато други разглеждат този сценарий като най-вероятен развой на събитията.

Volkswagen се подготвя за масово затваряне на заводи

Германският производител ще прави най-мащабното преструктуриране в своята история. Според информация на WirtschaftsWoche, плановете включват „радикални“ и „болезнени“ мерки, каквито компанията не е предприемала никога.

По-конкретно, ръководството на VW обмисля спиране на производството на автомобили в четири германски завода. Според тези планове работата може да се прекрати в Емден и Цвикау през 2031 г., в Хановер през 2032 г., а в завода на Audi в Некарсулм – през 2034 г.

Проблемът е, че разходите в тези заводи остават прекомерно високи, в сравнение с тези на европейските конкуренти. Според изпълнителния директор на VW - Оливер Блуме, основното притеснение са разходите за персонал.

Освен това Volkswagen вече се е съгласил да продаде завода си в Оснабрюк. След като производството там приключи през 2027 г., обектът ще се използва за проекти, свързани с военно производство. Също така, в началото на 2025 г. беше затворен заводът на Audi в Брюксел, в който работеха 3000 души. Решението беше продиктувано от спадащите продажби в Китай.

Mercedes-Benz ще спре две производства

Mercedes-Benz също повдигна въпроса за възможното затваряне на два завода в Германия. Михаел Шибе, ръководител на производството в компанията, заяви, че ако групата не успее да съкрати разходите, заводът за сглобяване на автомобили и предприятието за компоненти за задвижващи системи може да се окажат застрашени. Очаква се тези мерки да помогнат на Mercedes да намали разходите с до 800 млн. евро.

Освен това компанията обмисля преместване на част от дейностите по сглобяване в държави с по-ниски разходи за труд. Mercedes обаче подчерта, че основната цел остава запазването на всички обекти в Германия.

Stellantis пренасочва дейността си

През септември концернът подписа споразумение за евентуална продажба на завода в Онтарио (Кан) на компанията Roshel, която планира да го използва за военни проекти. Предприятието не работи от 2023 г.; преди това там се сглобяваха моделите Chrysler 300, Dodge Charger и Challenger. Имаше планове в завода да се произвежда и новият Jeep Compass, но те бяха изоставени заради митата в САЩ.

Друг завод на Stellantis във Франция ще спре производството на нови коли. Групата обяви, че автомобилното производство в обекта ще бъде прекратено след 3 до 4 години. В момента заводът сглобява моделите Opel Mokka и DS3, а впоследствие ще бъде преустроен за производство на компоненти.

Honda намалява капацитета

Honda също намалява производствения си капацитет в Китай, където японският автомобилостроител е изправен пред силна конкуренция. През лятото на 2026 г. компанията ще спре дейността на завода си в Хуанпу, управляван съвместно с GAC. Агенция Reuters съобщи и за планове за затваряне на друг обект през 2027 г.

През август Honda предупреди, че може да се откаже от плановете си за изграждане на осми завод за автомобили в Северна Америка.

General Motors свива дейността си в Китай

През 2025 г. General Motors затвори завода си в Шенян, Североизточен Китай. Предприятието произвеждаше миниванове Buick GL8 и кросоувъри Chevrolet Tracker за местния пазар. Решението бе част от преструктурирането на бизнеса на GM в Китай, където американската компания е изправена пред ожесточена конкуренция. GM също така отчете разходи в размер на $4 млрд., свързани с преструктурирането на дейността си в Китай, включително затваряне на заводи.

През август 2026 г. стана ясно, че компанията е преустановила продажбите на автомобили с марката Chevrolet в Китай.

Nissan затваря заводи по целия свят

През 2026 г. Nissan спря производството си в Южна Африка и продаде завода в Претория на китайския производител Chery. Японската компания премина към бизнес модел, базиран на внос за този пазар. За Nissan тази стъпка беше част от усилията за глобално преструктуриране.

Предстои затварянето и на друг голям завод – този в Йокосука (Яп), до март 2028 г. Производството ще бъде прехвърлено в завода Nissan Motor Kyushu. Обектът в Опама функционира от 1961 г., като е бил един от първите мащабни автомобилни заводи в страната.

Renault се насочва към военни проекти

През февруари 2026 г. френската компания обяви, че заводът ѝ в Льо Ман ще бъде частично преустроен за производство на оборудване с военно предназначение. Според информация на Financial Times, компанията планира да ограничи приходите от такова производство до 5% от общия си оборот.