Цената на дизела е надута с поне 20 евроцента на литър

Новината, че България е държавата с най-значителното поскъпване на горивата в ЕС през август предизвика остри коментари сред икономисти и енергийни експерти. Евростат съобщи, че през август цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с 34,5 на сто на годишна база, при средни за ЕС - 26%.

В същото време единствената рафинерия у нас - "Лукойл Нефтохим", е както под американски санкции, така и под държавен надзор. От една година тя се управлява от назначен от държавата особен търговски управител. И сегашният представител на държавата - Евгени Симеонов, твърди, че рафинерията работи с минимална надценка, но много успешно и без никакви проблеми с доставките на нефт.

Защо тогава цените на дизела и бензина у нас растат?

"С идването на Румен Радев на власт, под претекст, че Русия е заплашила България със съд заради огромните правомощия на особения управител, тези права бяха ограничени, а оперативният контрол - върнат обратно на руснаците. Което означава, че руснаците може да правят ценообразуването, както намерят за добре", коментира икономистът Евгений Кънев. Той припомни и сделката на правителството с швейцарския собственик "Литаско" да разблокира наложените ограничения на бургаската рафинерия да купува суров петрол заради невърнат заем.

Според Кънев вероятно "Лукойл Нефтохим" наистина работи с малък марж, но причината е, че компанията собственик - "Литаско", му продава суровината изключително скъпо и постоянно вдига цената, успоредно или изпреварвайки покачването на международните котировки. "Нашата рафинерия има марж, колкото да преработи нефта и да го пласира на вътрешния пазар. При това повишение на цената на суровината, която ѝ се доставя, тя е принудена да вдига цената на едро на бензина и дизела. "Литаско" изсмуква печалбата, както правеше дълги години, и "Лукойл Нефтохим" бе на загуба, въпреки големите обороти", смята Кънев.

Според него държавата, ако иска, може много сериозно да се намеси. Първо, НАП трябва да влезе в рафинерията, за да види по какви цени "Лукойл Нефтохим" купува суровината. И да обложи с данък свръхпечалба всичко над пазарната цена на петрола на международните борси, с приспаднати разходи за застраховки, навло и др.

"КЗК също трябва да се намеси, като влезе в данъчните складове, които също са собственост на "Лукойл", и да ги застави, както е редно при монополист на пазара, да правят търгове за най-ниска цена на доставка. Защото, ако има търгове, може да се включат много румънски и гръцки доставчици с по-добри цени. В момента само “Лукойл” диктува цените", казва Кънев.

От Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) обявиха, че до седмица ще представят свой анализ колко печели "Лукойл Нефтохим" в последните месеци на скока на цените на горивата. Един от проблемите е, че въпреки наличието на държавен надзор над рафинерията, няма никаква яснота как работи тя и защо цените на продуктите ѝ се вдигат толкова чувствително, при положение, че у нас няма дефицит на дизел и бензин, нито цената на петрола на борсите е толкова висока, колкото в началото на годината.

Експертът Мартин Владимиров от ЦИД смята, че не е вярно твърдението за минимален марж на рафинерията. "Под минимален марж аз разбирам 2-3%, особено, когато има контрол на държавата", коментира той.

Според него цената на дизела е надута с поне 20 евроцента на литър. "Цената на дизела трябва да е близка до тази на бензина. А в момента го изпреварва с 20 евроцента, без да има недостиг на дизел, дори има свръхпредлагане на вътрешния пазар - предлагаме с 20% повече от това, което може да потребим. За мен са учудващи тези цени, но компаниите, които снабдяват пазара на едро с дизел се възползват от това, че световната цена е висока на борсите около България - например на Средиземноморската борса. И защо да не вдигат цените, като няма кой да им забрани", каза Владимиров. Като се има предвид, че пазарът на горива в България е концентриран в една компания и половина, те генерират гигантски печалби, смята експертът.

Енергийният експерт Ники Качаров призова правителството, чрез своя особен търговки управител, да договори с "Лукойл" и "Литаско" намаляване на маржа на рафинерията до нивата от 2025 г. Според него така дизелът на колонка ще падне до 1.60 евро за литър. "Премиерът Румен Радев има възможност да го направи, така както се застъпи да паднат санкциите за бившия собственик на "Лукойл" Вагит Алекперов", припомни Качаров.