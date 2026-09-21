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Зачестяват призивите за облагане на свръхпечалбата на "Нефтохим"

Работим с минимална надценка, уверява особеният търговски управител

21 Септ. 2026
В последните месеци рафинерията "Лукойл Нефтохим" е увеличила преработката на суров петрол.
В последните месеци рафинерията "Лукойл Нефтохим" е увеличила преработката на суров петрол.

На фона на рекордно скъпите дизел и бензин все по-често се чуват призиви за допълнително облагане на свръхпечалбите на бургаската рафинерия, с което да се финансират част от мерките за подпомагане на засегнатите граждани и бизнеси.

"Компанията "Лукойл Нефтохим", която е монополист на пазара на горива у нас, в момента работи с увеличени капацитети. Липсва обаче прозрачност как оперира рафинерията", коментира пред Нова тв икономистът Евгений Кънев.

Той посочи, че макар обемът на преработка в рафинерията се е увеличил многократно, държавният бюджет не усеща ползите от това. Затова Кънев предлага да се въведе облагане на „свръхпечалбите”, като цената се изчислява на база международни индекси плюс застраховки и навло, а разликата в повече да влиза в хазната.

Кънев припомни, че новият особен управител на дружествата на Лукойл в България Евгени Симеонов, назначен от правителството на Румен Радев, е обещал одитен доклад за бургаската рафинерия, но такъв не е представен на обществеността.

"Не е ясно на каква цена се внася нефта у нас, не знаем маржа, с който работи рафинерията, и не знаем колко пари изтичат навън", каза Кънев. И обърна внимание на факта, че като приспаднем ДДС и акциза, цената на бензина у нас изобщо не е най-ниската в Европа, а цената на дизела дори е по-висока от средноевропейското ниво. По думите на икономиста страната ни на практика субсидира "Лукойл Нефтохим" с най-ниския акциз в ЕС. 

Бившият енергиен министър Трайчо Трайков също смята, че държавата трябва да следи цените по цялата верига – от вноса на суров петрол до продажбата на горивата на бензиностанциите. "Трябва да има прозрачност както при цените на входа, така и при оперативните маржове при преработката и продажбата на готовите продукти“, каза Трайков.

Притеснителни детайли около доставките на петрол за бургаската рафинерия след смяната на особения търговски управител, представи и депутатът от ДБ Ивайло Мирчев. Той твърди, че рафинерията купува иракски суров петрол през Турция на цени с близо 10% над борсовите котировки на сорта "Брент". И пита: "Защо вкарваме с 10% по-скъп петрол и каква е ролята на особения управител в това оскъпяване?".

Мирчев посочи също, че от Турция се внася и непреработен дизел с руски произход, който след преработка в "малка българска рафинерия, свързвана в миналото с Делян Пеевски, която в момента гравитира около новата власт", отново се продава скъпо като краен продукт. Затова ДБ ще сезира компетентните институции със сигнали за движението на финансовите потоци и доставките в петролния сектор.

С МИНИМАЛНА НАДЦЕНКА

„Лукойл Нефтохим Бургас“ не може да компенсира цените на горивата от печалбата си, тъй като това би довело до декапитализация на дружеството, обяви в интервю за БНТ назначеният от държавата особен търговски управител Евгени Симеонов.

Той увери, че компанията работи с минимална надценка и българският потребител не е натоварен с допълнителна цена. „Дружеството в момента е на положителен резултат, но ние не знаем как ще завърши годината“, каза Симеонов. И предупреди, че ако частно предприятие започне изкуствено да намалява цените си и да продава по-евтино, това води до декапитализация. Така след няколко месеца рафинерията няма да има достатъчно средства, за да купува суров петрол. "Така че е много опасно от приходите, които в момента формира "Лукойл", ние да заделяме пари за дотация на потребители", посочи той.

По думите му отстъпката вече е направена, тъй като рафинерията и „Лукойл България“ работят с минимален марж. Той обърна внимание и на допълнителните разходи, които има рафинерията. По думите му само преди три дни компанията е платила повече от 30 милиона евро за въглеродни емисии. Сред значителните разходи Симеонов посочи и поскъпналите застраховки на корабите през Черно море заради риска да бъдат поразени от безпилотни летателни апарати.

По отношение на суровината Симеонов заяви, че „Лукойл Нефтохим“ в момента използва повече от 52 вида нефт, доставян от различни точки на света, сред които Южна Америка, Африка, Либия, Ирак и Норвегия. Симеонов категорично отрече в България да постъпва руски петрол и заяви, че като особен управител е гарант за това. Той заяви още, че между българското правителство и собственика на „Лукойл“ не е имало договорка за доставки на суров петрол - разговорите са били свързани единствено с управлението и защитата на активите на компанията.

Рафинерията, по думите Симеонов, работи нормално въпреки санкциите и трудностите при намирането на контрагенти и осигуряването на доставки.  Разполага с достатъчно суровина, за да изнася дизел и керосин, без това да застраши българския пазар, като очакванията му са скоро парламентът да вдигне забраната.

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