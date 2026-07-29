Две фирми на „Лукойл“ са обявени за критична инфраструктура

"Решението е част от антикризисен план за гарантиране на оперативния контрол върху дружествата на "Лукойл" и работата на рафинерията в Бургас и пазара на горива", обяви министър Пулев.

На закрито заседание днес Министерският съвет е решил "Лукойл Авиейшън България" и „Лукойл България Бункер“ да бъдат обявени за обекти от критичната инфраструктура, свързана с националната сигурност на България.

Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

Решението на правителството е във връзка с отменени от Конституционния съд текстове в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. Според съда държавата няма правно основание да назначава свой особен търговски управител в тези две дружества от групата на "Лукойл" у нас. Решението на КС трябва да влезе в сила в следващите дни.

"Лукойл Ейвиейшън България“ зарежда самолети с гориво, а „Лукойл – България Бункер“, доставя корабни горива .И двете дружества извършват единствено търговия с нефтопродукти, докато според сега действащия закон държавата може да упражнява надзор върху обекти, които преработват, съхраняват или пренасят нефт и нефтопродукти.

Затова спешно "Прогресивна България" вкара законови поправки, които да включат и търговията в надзора на държавата. Днес тези законовите промени бяха гласувани и на първо, и на второ четене, за да влязат в сила, преди решението на КС да бъде обнародвано.

От дебатите в парламента стана ясно, че добавянето на търговията с нефтопродукти към дейностите, които може да се поемат от назначен от държавата особен търговски управител, не е достатъчно, за да се изпълнят забележките на КС. Необходимо е дружествата, които попадат под надзора на държавата да са обекти от т.нар. критична инфраструктура, посочиха от "Демократична България". Тези обекти са обявени поименно в специално ПМС - 181. Именно това постановление е променено днес от кабинета, като в него са включени "Лукойл Авиейшън България" и „Лукойл България Бункер“, наред с бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим" и "Лукойл България".

"Решението е част от антикризисен план, изготвен от правителството за гарантиране на оперативния контрол върху дружествата от групата на "Лукойл" и за предотвратяване на рискове за работата на рафинерията в Бургас и пазара на горива", обяви министър Пулев. Той упрекна предишните управляващи, че са направили пропуск в закона, който поставя в риск въпросните дружества да бъдат върнати на руските собственици и да попаднат под санкционен режим, т.е. работата им у нас да бъде блокирана.

„Българската държава ще продължи чрез института на особения търговски управител да упражнява оперативен контрол върху „Лукойл България“ при пълно изпълнение на санкционните режими“, каза министърът.

Пулев заяви, че от въвеждането на санкционните ограничения рафинерията не е преработвала руски петрол и работи с доставчици, които не са обект на санкции.

„Не сме били в нарушение нито един ден, нито един час. Не е имало и една молекула руски петрол, която да е преработена в „Лукойл България“, каза той.

Вицепремиерът съобщи още, че България вече е подала официално искане до британските власти за удължаване на лиценза за дерогация. Срокът по британския режим изтича на 13 август.

ДЕБАТ В ПАРЛАМЕНТА

Поправките в закона за "Лукойл" предизвика бурни дебати в парламента.

От "Възраждане" гласуваха против законовите промени и припомниха, че Радев като президент е наложил вето точно на този закон. "Сега той прави същото, което направиха ГЕРБ, ДПС и БСП. Това означава, че Румен Радев е лъжец", заяви Борис Аладжов. За тази квалификация той бе наказан със "забележка" от председателя на НС Михаела Доцова. Такова наказание за същата обида получи и лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"КС постанови, че само в обекти обекти, които са част от критичната инфраструктура, може да попаднат под надзора на държавата. С този законопроект заобикаляте решението на КС", обявиха от "Демократична България" преди още да дойде новината от промяна в постановлението на МС за тези обекти.

"Поправяме нескопосани законови текстове, които през ноември за 28 секунди гласуваха ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, и заради които утре може да се окаже, че нямаме авиационно и корабно гориво, а работата на рафинерията е поставена под риск", отговори на нападките Слави Василев от "Прогресивна България".

Бившият енергиен министър Жечо Станков, сега депутат от ГЕРБ, обяви, че си "посипва главата с пепел" заради този пропуск с на търговията на нефтопродукти, но трябвало много бързо да се действа през ноември миналата година, за да се избегнат санкциите за нефтената рафинерия.

Йордан Мирчев от "Демократична България" пък поиска изслушване на министъра на икономиката Александър Пулев, който да разсее съмненията, че рафинерията не работи с руски нефт, особено след сделката с швейцарската компания-майка "Литаско". Мирчев цитира разследване на "Бърд", според което и службите на Великобритания, и Службата за контрол на чуждестранните активи OFAC в САЩ са искали подробна информация от правителството на Радев за произхода на петрола, който се преработва в Бургас. "Наистина ли сте искрени, като казвате, че искате да гарантирате горивата на пазара за българските потребители, или някой прави схеми? Какво ще правим, ако петролът се окаже руски?", попита Мирчев.

Александър Пулев отговори от Министерски съвет: "Не е имало и една молекула руски петрол, която да е преработена в „Лукойл България“.