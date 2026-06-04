Особеният управител на "Лукойл" остана съвсем без права

Постът на особен търговски управител бе въведен през 2025 г. за четирите дружествата на "Лукойл" у нас, след като компанията бе поставена под санкции от САЩ, Великобритания и ЕС.

Без дебат парламентът гласува окончателното орязване на правата на особения управител на "Лукойл Нефтохим". Решението бе прието с гласовете на вносителите от "Прогресивна България", ДПС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната". Повечето депутати от ГЕРБ се въздържаха от гласуване, а "Възраждане" въобще не участваха.

Гласуването на второ четене идва, след като вчера кабинетът сложи Евгени Симеонов за спецуправител на компанията, и освободи от поста Румен Спецов.

Според "Прогресивна България" промените защитават националните интереси. Постът на особен търговски управител бе въведен през 2025 г. за четирите дружествата на "Лукойл" у нас, след като компанията бе поставена под санкции от САЩ, Великобритания и ЕС. Особеният управител разполагаше с изключително големи правомощия - да встъпва в правата на собствениците на предприятието, да извършва разпоредителни сделки с акции или дялове в капитала на предприятието, да се разпорежда или да отчуждава имущество на дружеството. Решенията на особения управител не се обжалваха.

С промените съдебният контрол върху най-важните сделки, извършвани от особения търговски управител, ще става в бързи срокове. Всеки месец особеният управител ще трябва да се отчита за свършената работа, а административният контрол ще се осъществява от министъра на икономиката, инвестициите и индустрия и Министерския съвет. По този начин ще се постигне сигурност и предвидимост в търговията с нефт и продукти от нефтен произход, твърдят вносителите. Освен това става възможно предявяването на иск пред окръжния съд за установяване на нищожност на разпоредителна сделка, извършена от особения търговски управител.