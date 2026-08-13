Пулев си присвои чужди заслуги заради "Лукойл" в Бургас

"Рафинерията ще продължава да работи оптимално, бензиностанциите ще продължават да работят, горива ще има на поносими цени, на цени, които са най-конкурентни на фона на цените в Европейския съюз“, каза вицепремиерът Александър Пулев.

Удължаването на британския лиценз за дружествата от групата на "Лукойл“ в България гарантира непрекъсваемостта на работата на рафинерията в Бургас и предотвратява риск от шоково поскъпване на цените на горивата на дребно.

Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, цитиран от БТА, по време на посещение в бургаската рафинерия с особения търговски управител на групата компании на "Лукойл“ в България Евгени Симеонов и заместник-министърът на икономиката Михаела Карадимова.

Великобритания в сряда удължи за пореден път лиценза за работа на четирите български фирми от групата на "Лукойл", който изтичаше днес, 13 август. Новата отсрочка е до 29 октомври 2026 г. Обединеното кралство заедно със САЩ наложиха санкции за всички активи на "Лукойл" през есента на 2025 г. и оттогава периодично одобряват дерогация за дружествата на руската компания, сред които е и бургаската рафинерия.

Вицепремиерът Пулев коментира, че удължаването на лиценза не е само административна процедура. Без него рафинерията е щяла да изпита финансови и оперативни затруднения, които е можело да доведат до увеличения и шоково поскъпване на цените на горивата на дребно. Той приписа заслугата за поредното удължаване на лиценза на "отличния диалог и експертиза на особения търговски управител, на правителството и на международните ни партньори".

Пулев припомни и решението на Конституционния съд, според което държавата няма правно основание да назначава свой особен търговски управител в две от дружествата от групата на "Лукойл" у нас и последвалите спешно промени в т.нар. "закон Лукойл", които са в сила от 4 август.

Според него е съществувал риск рафинерията да не отговаря на санкционните изисквания и режими, което е можело да доведе до затварянето ѝ и до срив в снабдяването с горива. Вероятно вицепремиерът е имал предвид споразумението с швейцарската "Литаско", която вдигна запори на бургаската рафинерия, след като премиерът Румен Радев настоя в Брюксел някогашния шеф на "Лукойл" Вагит Алекперов да не попада в санкциония списък. Впоследствие стана ясно, че Великобритания и САЩ са поискали от нашето правителство разяснения около това споразумение.

Пулев уточни, че се водят преговори за подновяване на лиценза на рафинерията и с американското правителство. Целта била да бъдат синхронизирани сроковете на дерогациите на Великобритания и САЩ.

По повод бъдеща продажба на активите на "Лукойл" вицепремиерът отговори, че се водят някакъв вид преговори между различни стратегически инвеститори, партньори, консорциуми, но те са на ниво холдинг Русия. "Българският актив и групата от компании са в обхвата на цялостната сделка, която в момента има някакви активни преговори. Ако бъде взето стратегическо решение от руските собственици и то бъде одобрено от стратегическите партньори на България и бъде взето решение за преговори на самостоятелна база за активите в България, българското правителство ще се съобрази с него", допълни той.

Реакция

"В британските документи не пише, че кабинетът е извършил някакъв дипломатически подвиг. Самото британско финансово министерство изрично записва, че уведомяването за дейност по лиценза не представлява удостоверяване, че въпросната дейност действително е разрешена. И си запазва правото по всяко време да промени, спре или отмени лиценза", коментира във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Мирчев уточнява, че Великобритания всъщност изменя два различни лиценза. Специалният лиценз за четирите български дружества на "Лукойл" е удължен до 29.10.2026 г. Отделно общият лиценз за Lukoil International е удължен с цели 6 месеца до 26.02.2027 г. А американският OFAC е разрешил операциите на българските дружества до същия 29.10.2026 г. още на 14 април по време на служебното правителство.

Подобрени резултати

Вицепремиерът Александър Пулев се похвали днес как правителството и назначеният нов особен управител само в рамките на няколко дни са успели да стабилизира рафинерията и да подсигурят финансовото и оперативното състояние на дейността й, за да има горива и бензиностанциите да работят.

Особеният управител Евгени Симеонов отчете значително подобрени резултати от дейността на рафинерията и на дружеството, което управлява едноименните бензиностанции. До края на септември са осигурени доставките на суров петрол за преработка, а в момента вървят преговори за танкерите през октомври, каза Симеонов. И увери, че изцяло суровината за рафиниране в Бургас се купува от световни гиганти и "Нефтохим" не купува и няма да купува нефт от санкционирани дружества".

По думите му в последните два месеца значително са се повишили количествата преработен суров петрол - от 450 000 тона до 527 000 тона през юни и 560 000 тона през юли. Ликвидността на предприятието се подобрява и са преодолени рисковите сценарии за касови разриви, заяви особеният управител на "Лукойл Нефтохим".

Симеонов очаква намаление на цените през септември и нормализиране на пазарите на горива.