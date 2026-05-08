Вицепремиерът Пулев взима под свой контрол ББР и БАИ

Министерството му подготвя пакет от 15 мерки в енергетиката и пазара на горива срещу ценови шокове

08 Май 2026
Икономическият министър Александър Пулев прие поста от служебния министър Ирина Щонова.
Цялостна реформа в икономическата и инвестиционната политика обяви новият икономически вицепремиер и министър Александър Пулев при поемането на поста.

Както вече е известно досегашното Министерство на икономиката и индустрията се трансформира в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Структурната реформа в инвестиционната политика предвижда обединяване на ключови институции под шапката на новото министерство. Пулев взима под свое пряко ръководство Българската агенция за инвестиции (БАИ), Българската банка за развитие (ББР), както и Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Към момента БАИ и Агенцията за малките и средните предприятия бяха изпълнителни агенции към Министерството на иновациите и растежа, а ББР - към Министерство на финансите. Редица свързани дирекции и структури от МИР също преминават към ведомството на Пулев с цел създаване на единна, координирана и ефективна система за инвестиционна подкрепа.

Новите политики на МИИИ ще  обхващат цялата икономическа екосистема, включително земеделието, като се предвижда засилен контрол върху пазарните процеси и по-добра координация на държавните инструменти в подкрепа на българските производители, стана ясно от думите на министър Пулев.

Очертаните от премиера Румен Радев първи мерки за овладяване на инфлацията чрез разширяване на контрола на Комисията за защита на конкуренцията и удвояване на санкциите на Комисията за защита на потребителите ще бъдат всъщност задача на министерството на Пулев. 

Пулев посочи, че се подготвя и пакет от мерки в енергетиката и сектора на горивата, включващ над 15 предложения, разработени в координация с регулаторни органи, работодателски организации и браншови структури, също с цел ограничаване на инфлационните шокове и повишаване на стабилността на пазара.

Сред приоритетите му е и цялостна ревизия на дейността на публичните предприятия, агенции и структури, насочена към установяване на ефективността и ограничаването на злоупотреби, както и възстановяване на доверието в институциите чрез повече прозрачност и отчетност.

Създава се централизирано координационно звено към Министерския съвет за стратегическите инвестиции, което ще осигурява синхрон между всички ресорни министерства и ще бъде ръководено на вицепремиер по икономическа политика Александър Пулев. „Това е ключова стъпка за създаване на една единна, бърза и ефективна система за координация на стратегическите инвестиции, която да гарантира предвидимост и ускоряване на процесите“, подчерта той.

