Гюров вади € 1.4 млрд. от банката касичка на модела "Борисов-Пеевски"

Новото правителство ще решава за какво да похарчи парите, наляти в ББР от заеми на предишната власт

22 Апр. 2026Обновена
Когато 1.4 млрд. евро стоят на тъмно без цел, те много бързо се превърнат в изкушение и бърза писта за спасяване на политически съдби, а не за инвестиции в реалната икономика, каза служебният премиер Андрей Гюров.

В едно от последните заседания на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров обяви нова антикорупционна мярка. Днес правителството ще одобри решение, с което 1.4 млрд. евро ще бъдат изтеглени от държавната Българска банка за развитие. 

"Миналата година преди протестите правителството на Росен Желязков направи огромни заеми и заключи част от тях в ББР - банката касичка на модела "Борисов-Пеевски", банката с широки пръсти и къса памет, която раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси. Тези 1,4 милиарда евро осем месеца вече стоят в тази касичка, прашасват там, докато българските граждани плащат лихвите по дълга", заяви Гюров в началото на заседанието на служебния кабинет.

"Днес има шанс да върнем тези пари на данъкоплатците. Те може да отидат за модерни болници, медицински хеликоптери, кабинети за наука в училищата, модерни старчески домове. Служебното правителство няма да харчи тези пари и дава възможност следващото правителство да реши какво да прави с тях. Надявам се да го направи прозрачно", каза Гюров.

По-късно служебният финансов министър Георги Клисурски разясни, че парите се намират във Фискалния резерв и ще останат там, а новото редовно правителство, когато изготвя бюджета за 2026 г., ще реши за какво да бъдат ползвани.

Клисурски припомни, че през 2025 г. кабинетът на Росен Желязков вдигна капитала на ББР с близо 2 млрд. евро. От тях усвоени в кредитни линии до момента са 600 млн. "Осем месеца ББР няма концепция за останалите 1.4 млрд. евро, държавата също не може да ги ползва. Затова ги пренасочваме към бюджета", каза финансовият министър.

Според него е добра идея средствата да бъдат използвани за финансиране на инвестиционни проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, докато получим четвъртото и петото плащане по този план. Четвъртото плащане в размер на 900 млн. евро, за което вече е подадено искане, се очаква в края на юни, а петото, планирано за 1,6 милиарда, се очаква в края на 2026 г. Част от тези средства обаче има риск страната ни да загуби, заради неизпълнение ангажименти.

Още новини по темата

Кабинетът в оставка намести ББР в "безплатното" саниране

28 Яну. 2026

Опозицията иска да озапти наливането на милиарди в държавни фирми
22 Окт. 2025

Държавната ББР налива пари в нови фирми

23 Септ. 2025

Касата на властта ББР получи нова роля - да финтира бюджета
10 Септ. 2025

Държавата даде 5.5 млрд. лева на ББР и на БЕХ
27 Авг. 2025

ББР продаде за 3.7 млн. лв. машини от "Булгартабак"
02 Юни 2025

Кабинетът набързо намести 7-те милиарда нов държавен дълг
18 Апр. 2025

Симеон Дянков: ББР е паразитна структура
28 Март 2025

Корупционен рай: 4 млрд. лв. публични средства за ББР
26 Март 2025

Държавата налива 7 млрд. лв. в БЕХ, ББР, "Терем" и още 7 дружества
04 Март 2025

Кадърът на ГЕРБ Ивайло Московски става шеф на ББР
11 Окт. 2024

ББР е погасила крупен заем на "Булгартабак" срещу негови имоти
13 Септ. 2024

Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е обявен за издирване
22 Авг. 2024

Съдът остави Румен Гайтански - Вълка в ареста
19 Авг. 2024

