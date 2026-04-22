Гюров вади € 1.4 млрд. от банката касичка на модела "Борисов-Пеевски"

БГНЕС Когато 1.4 млрд. евро стоят на тъмно без цел, те много бързо се превърнат в изкушение и бърза писта за спасяване на политически съдби, а не за инвестиции в реалната икономика, каза служебният премиер Андрей Гюров.

В едно от последните заседания на служебния кабинет премиерът Андрей Гюров обяви нова антикорупционна мярка. Днес правителството ще одобри решение, с което 1.4 млрд. евро ще бъдат изтеглени от държавната Българска банка за развитие.

"Миналата година преди протестите правителството на Росен Желязков направи огромни заеми и заключи част от тях в ББР - банката касичка на модела "Борисов-Пеевски", банката с широки пръсти и къса памет, която раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси. Тези 1,4 милиарда евро осем месеца вече стоят в тази касичка, прашасват там, докато българските граждани плащат лихвите по дълга", заяви Гюров в началото на заседанието на служебния кабинет.

"Днес има шанс да върнем тези пари на данъкоплатците. Те може да отидат за модерни болници, медицински хеликоптери, кабинети за наука в училищата, модерни старчески домове. Служебното правителство няма да харчи тези пари и дава възможност следващото правителство да реши какво да прави с тях. Надявам се да го направи прозрачно", каза Гюров.

По-късно служебният финансов министър Георги Клисурски разясни, че парите се намират във Фискалния резерв и ще останат там, а новото редовно правителство, когато изготвя бюджета за 2026 г., ще реши за какво да бъдат ползвани.

Клисурски припомни, че през 2025 г. кабинетът на Росен Желязков вдигна капитала на ББР с близо 2 млрд. евро. От тях усвоени в кредитни линии до момента са 600 млн. "Осем месеца ББР няма концепция за останалите 1.4 млрд. евро, държавата също не може да ги ползва. Затова ги пренасочваме към бюджета", каза финансовият министър.

Според него е добра идея средствата да бъдат използвани за финансиране на инвестиционни проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, докато получим четвъртото и петото плащане по този план. Четвъртото плащане в размер на 900 млн. евро, за което вече е подадено искане, се очаква в края на юни, а петото, планирано за 1,6 милиарда, се очаква в края на 2026 г. Част от тези средства обаче има риск страната ни да загуби, заради неизпълнение ангажименти.