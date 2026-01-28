Кабинетът в оставка намести ББР в "безплатното" саниране

Правителството възложи на Българската банка за развитие (ББР) да поеме управлението на програмата за обновяване на жилищни сгради, договорена в Плана за възстановяване и устойчивост.

По този начин се запазват 100% от предвидените в ПВУ средства за енергийна ефективност в размер на 246.556 млн. евро, съобщи министърът на регионалното развитие в оставка Иван Иванов след заседанието на Министерския съвет.

Иванов уточни, че пари за саниране по ПВУ са 100% безвъзмездни средства и няма да се иска съфинансиране от сдруженията на собствениците на одобрените за саниране сгради.

През лятото на 2025 г. вицепремиерът Томислав Дончев обяви, че правителството е успяло да спаси средствата за енергийно обновяване на жилищните сгради по ПВУ. Заради закъснения с процедурите и инвестирането в саниране на блокове имаше опасност Брюксел просто да отпише част от европарите.

С прехвърлянето на програмата за саниране към ББР се удължава и срокът й за изпълнение - до 31 декември 2029 г., вместо до 30 юни 2026 г., която бе крайна дата за инвестициите по ПВУ, съобщи министър Иванов.

МРРБ ще прехвърли към ББР проектите за саниране на 177 жилищни блока от Етап 1, както и всички 277 жилищни сгради, одобрени по Етап 2 на програмата, уточни регионалният министър. Той увери, че няма да се налага повторно кандидатстване, като цялата документация ще бъде прехвърлена служебно от МРРБ към Българската банка за развитие чрез системата - Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН).

Иванов съобщи още, че с част от средствата, които ще се икономисат в резултат на проведените обществени поръчки и строителни дейности, ще бъде направено повторно класиране. Очаква се да бъде осигурено финансиране и за част от проектите, включени в резервния списък по етап 1, след уверение от страна на Българската банка за развитие.