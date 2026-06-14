Министерствата започват оптимизации - 47 щата отпадат в икономиката

Министерствата започва да публикуват конкретни намерения за оптимизиране на администрациите си. Сред първите институции с нов проект на устройствен правилник е Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията, оглавявано от Александър Пулев. Ведомството поема нови функции от бившето министерство на иновациите и растежа, като при тези размествания се премахват 47 щата или 11% оптимизация. Проектът бе публикуван за обществено обсъждане на сайта strategy.bg.

Министерство на икономиката ще работи с изцяло нов правилник. Това бе очаквано на фона на промените в общата структура на администрацията - правителството реши да слее две министерства - на електронното управление и иновациите, както и да разшири портфейла на министерство на икономиката. Така под шапката на икономическото министерство минават две агенции, които досега бяха към министерство на иновациите - Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Три са сериозните размествания в специализираната администрация на министерството. Мегадирекцията "Външноикономическа политика и международно сътрудничество", която към момента е със 100 служители, се разделя на две отделни дирекции. Новата дирекция "Външнополитическа и търговска политика" ще е с щат от 24 души. В отделна дирекция се отделят експертите, които отговарят за двустранното външноикономическо сътрудничество - новата численост е 60 души. Така по линия на тези оптимизации ще бъдат освободени 16 щата. Създава се нова дирекция "Инвестиционна политика и стратегически проекти" с 20 души щат, като тя ще поеме прехвърлените отговорности в областта на инвестициите от министерство на иновациите. По-малки размествания има и в други дирекции. Крайната равносметка е 370 души численост заедно с приетите дейности от иновационното министерство.

В момента не личи никакво намерение за сливане или оптимизиране на агенции под шапката на икономическото министерство. С двете нови агенции - за инвестициите и за малките и средни предприятия, структурите към ведомството стават общо 10. Щатът остава без промяна, като към агенцията за малки и средни предприятия се добавят два щата заради предходно намаление покрай въвеждане на споделени услуги, които сега отпадат заради преструктурирането на министерствата.