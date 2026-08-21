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САЩ отново удължиха срока за продажба на "Лукойл"

Руската компания запазва лиценза си до 19 септември

Днес, 08:05
Залцбургер Нахрихтен

Министерството на финансите на САЩ удължи до 00:01 ч. на 19 септември срока, в който са разрешени определени трансакции, свързани с „Лукойл Интернешънъл ГмбХ“ (Lukoil International GmbH). Това съобщи на сайта си Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото ведомство. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции срещу „Лукойл“ през октомври 2025 г. като част от мерките за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Малко след това компанията обяви, че предлага активите си в чужбина за продажба. От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължаваха срока на съответните лицензи. За последен път това бе направено на 24 юли, като срокът бе до 22 август.

Всяка конкретна сделка с "Лукойл" за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

Компанията, която в България е собственик на нефтената рафинерия в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украйна.

Великобритания удължи миналата седмица генералния лиценз за четирите дружества на "Лукойл" в България („Лукойл България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл - България бункер“) - до 29 октомври 2026 г., което позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн, след като предишното разрешение от британските власти трябваше да изтече на 13 август.

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ЛУКойл, ЛУКойл Нефтохим

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