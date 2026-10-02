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Кабинетът предлага на "Райнметал" нов терен за заводи до Бургас

Управляващите настояват германският концерн да развива у нас и сателитни технологии и антидрон системи

Днес, 10:48
Продължаваме с пълна сила активното структуриране на инвестиционното намерение с Райнметал", каза днес в НС вицепремиерът Александър Пулев.
Продължаваме с пълна сила активното структуриране на инвестиционното намерение с Райнметал", каза днес в НС вицепремиерът Александър Пулев.

България е предложила нов терен за изграждане на заводите на германския концерн Райнметал у нас. Той се намира до Бургас и е собственост на Министерството на отбраната с цялата необходима инфраструктура.

Това съобщи вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев по време на блицконтрол в Народното събрание. В сряда вицепремиерът е посрещнал делегация на "Райнметал" у нас и е било обсъдено бъдещето на инвестиционния проект на германската компания, договорен при предишното редовно правителство на Росен Желязков.

От изказването на Пулев не стана ясно какво точно производство ще бъде разположено до Бургас. Споразумението с "Райнметал" е за изграждане на два завода - за барут и боеприпаси, като първоначално намерението бе, те да са на терени на ВМЗ-Сопот. 

Малко след като правителството на Румен Радев дойде на власт, именно вицепремиерът Пулев обяви, че предстои пълна ревизия на параметрите на инвестиционното намерение на германския концерн "Райнметал" за изграждане на двата завода, защото първо, не бил напълно защитен националният интерес, и второ, държавният бюджет не разполага със средства за финансиране на българската част от проекта.

Днес в Народното събрание Пулев заяви: "Райнметал един от технологичните гиганти в отбранителната индустрия, а Германия е основен наш търговски партньор. Така че продължаваме с пълна сила активното структуриране на инвестиционното намерение с Райнметал".

Пулев посочи, че страната ще настоява за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ Сопот, което означава, че все пак един от заводите на "Райнметал" ще бъде на територията на държавната оръжейница.

Освен завод за барут и боеприпаси с германския концерн е разговаряно за производство на сателитни технологии в индустриална зона "Доброславци" , а също така и за антидронови системи, както и за логистични и транспортни средства, където, по думите на Пулев, може да се пренасочи изградения вече у нас капацитет от автомобилната индустрия.

Пулев не съобщи как са реагирали от "Райнметал" на предложенията на правителството за по-широки инвестиции. Стана единствено ясно, че предстои реципрочна визита на български представители в централата на компанията в Германия за по-нататъшни разговори.

 

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Ключови думи:

Райнметал, завод за барут

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