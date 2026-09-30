"Перфектните" мантинели на министър Шишков отиват на прокурор

Министър Шишков разпалено обяснява пред камери и микрофони, че всяко евро трябва да се влага в качествено строителство. Така е, трябва, но...

Институтът за пътна безопасност направи ново стряскащо откритие. Този път за мантинелите.

Ден след като министър Иван Шишков се похвали, че след месеци забавяне монтажът на мантинелите най-накрая започва - „на чисто“ и под неговия "безкомпромисен контрол", експерти от ИПБ решиха да проверят думите му на място.

"Мястото" е на автомагистрала "Хемус", на 36-ия километър, върху виадукт с височина над 100 метра. Именно там е първата мантинела, поставена, откакто арх. Шишков е начело на държавните строителни дела и политики, обясняват от института.

Независимите пътни експерти, инспектирали предпазното съоръжение, описват следната потресаваща картина:

БЕЗ АНКЕРНИ БОЛТОВЕ: Колоните стоят с празни дупки към бетона. При удар автомобилът полита директно в 100-метровата пропаст!

ЛИПСВАЩИ БОЛТОВЕ: Сглобките са едва закрепени и незавършени.

КАТО „КОПИЕ“: Челото на новата мантинела стърчи срещу движението и може, вместо да спре автомобил, да го прониже!

САМОДЕЛНИ ЗАВАРКИ: Рязане и заваряване на място, което тотално съсипва метала.

И за капак — движението тук е пуснато!

"Новото строителство - "на чисто“ и под "безкомпромисен контрол", изглежда по-опасно от всичко виждано досега!", коментират от ИПБ. И съобщават, че вече са внесли официален сигнал до Прокуратурата и МВР.

Независимите експерти са качили на страницата на ИПБ във Фейсбук и много снимки, показващи състоянието на преградата, монтирана на 36-ия километър от АМ "Хемус". И апелират публикацията им да се споделя - "за да видят всички как се пази животът ни на пътя!".

Ответът

Часове след критиките на ИПБ от Министерството на регионалното развитие (МРББ) обявиха, че в четвъртък от 13 ч. арх. Шишков кани медиите на брифинг на 36-ия километър от "Хемус", за да видят "действителната обстановка".

Междувременно от Института за пътна безопасност днес обявиха, че цяла нощ на мястото са текли трескави работи - по мантинелите. Снимка, направена от шофьор тази сутрин показва, че действително на 36-ия километър върви ремонт, посочват от ИПБ в съобщение до медиите.

Тест за поченост

Шефън на Института за пътна безопасност Богдан Милчев прикани управляващите към повече прозрачност. Той призова премиера Радев да нареди на министър Шишков да огласи цените на на новите мантинели, доставчиците, местата и графика за монтиране, резултатите от краш тестовете. "В противен случаи ще излезе, че просто фирмите на Бойко Борисов са заменени с фирми на Радев", казва Милчев.

Думи и дела

"Начинът, по който фирмите печелеха обществените поръчки и ползваха публичен ресурс, вече е приключен. Оттук нататък ще се съгласяват да работят с истинска държава, а не с подкупни държавни служители. Нека всички работят съвестно, така че да си заслужат парите, които се дават. Всяко евро трябва да бъде вложено в качествено строителство".

Цитатът е от интервю на Иван Шишков в предаването "Лице в лице" във вторник. "Разграничаването" му от пороците на миналото е странно, тъй като той е министър на регионалното развитие за трети път - беше на същия пост в двете служебни правителства на Гълъб Донев през 2022-2023 г., а през 2021 г. беше зам.-министър в кабинета на Стефан Янев.