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Бащата на посланика ни в ОАЕ: Не съм плащал полети на Пеевски

Илиян Йорданов отрича да познава санкционирания за корупция политик

24 Септ. 2026Обновена
Иван Йорданов
МВнР
Иван Йорданов

Бащата на посланика ни в Обединените арабски емирства, чиято фирма беше посочена от правителството като спонсор на частните полети на санкционирания от САЩ и Великобритания за корупция лидер на ДПС Делян Пеевски, отрича да познава политика, както и да е замесен в плащания.

Илиян Йорданов, баща на Иван Йорданов, е изпратил позицията си до bTV. В нея той декларира, че представляваното от него дружество никога не е участвало в процедури по обществени поръчки, включително свързани с изграждането на мантинели. Вътрешният министър Иван Демерджиев обаче не е твърдял, че дружеството на Йорданов е участвало в обществени поръчки. Той заяви, че четири компании в България са печелили почти всички обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Част от генерираните средства са били отклонявани към "фирма-касичка". Именно точно тази куха фирма е собственост на бащата на посланика, обясни министърът. А капиталът е използван за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, възлизащи на над 5 милиона евро.

"Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него, като дружеството "Спектрум Еър" ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети. Всички изнесени в публичното пространство твърдения за обратното не отговарят на истината и имат единствено манипулативен характер", пише Йорданов.

Пеевски отрече твърденията още миналата седмица. Вчера Демерджиев поиска от данъчните да направят проверка на фактурите. Тече и процедура по отзоваването на посланика, който е назначен на този пост с указ на Румен Радев, докато беше президент, по предложение на неговото служебно правителство с премиер Гълъб Донев.

Министерството на външните работи съобщи днес, че министър Велислава Петрова е подписала проект на решение на правителството, с което се предлага на президента да подпише указ за отзоваване на посланика. "С подписването на проекта Министерството на външните работи инициира предвидената в Конституцията процедура. След приемането на решението от Министерския съвет предложението следва да бъде изпратено на президента за издаване на указ", гласи съобщението.

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Ключови думи:

Иван Йорданов, ОАЕ, посланик, Делян Пеевски, мантинели

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