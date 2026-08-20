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Прокуратурата разследва ГДБОП защо проверява Пеевски

Привикани на разпит са хора от ръководството на дирекцията, както и оперативни работници

20 Авг. 2026Обновена
Делян Пеевски и Иван Демерджиев се оказаха на съседни кресла в парламента, преди вторият да стане вътрешен министър.
БГНЕС
Делян Пеевски и Иван Демерджиев се оказаха на съседни кресла в парламента, преди вторият да стане вътрешен министър.

Софийската градска прокуратура е викала на разпит ръководни служители от ГДБОП, както и оперативните работници, занимаващи се с преписката за полетите на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски. Това научи "Сега" от свои източници. Въпросите са дали Пеевски се проверява и дали от МВР имат право да извършват такава проверка при положение, че Пеевски има депутатски имунитет. По информация на "Сега" е образувано досъдебно производство за превишаване на правомощия.

По-късно вътрешният министър Демерджиев потвърди информацията на "Сега" за разследването срещу служители на ГДБОП. "Дойде времето българската прокуратура да покаже за кого работи", казва той в позиция, изпратена до медиите. В нея се обяснява, че Софийската градска прокуратура е изискала и получила всички материали по преписката на ГДБОП, по която се проверяват данните за платени огромни суми за частни полети на Пеевски.

"Преписката беше образувана по сигнал. Твърдо вярвам, че проверките по сигнали трябва да се извършват съвестно и безпристрастно, независимо за кого се отнасят. Точно така действа ГДБОП в случая", казва министърът.

Той посочва, че се надява СГП да покаже, че търси справедливост, а не замитане под килимчето. "За съжаление, към момента нямам големи основания за тези надежди. Защото в Софийска градска прокуратура е образувано и следствено дело дали служителите на ГДБОП не са превишили правомощията си като са проверявали лице с имунитет", сочи той и допълва, че ръководството на МВР стои зад всеки един служител, който проверява всеки сигнал безпристрастно.

Вчера BIRD съобщи, че преписката за полетите е иззета от Софийската градска прокуратура. Както е известно, разследването трябваше да се фокусира върху начините на финансиране на полетите, произхода и легалността на средствата, както и всичко останало по веригата.

С разпореждане от 31.07.2026 г. прокурор Андрей Андреев от пети отдел ("Антикорупция") изисква от директора на ГДБОП в тридневен срок да му изпрати цялото дело за нуждите на досъдебно производство, което СГП вече води. Всъщност производството е образувано именно по сигнал на самия Пеевски, пише BIRD. Вероятно става въпрос точно за същото дело за превишаване на правомощия от ГДБОП, за което споделят източниците на "Сега".

Пеевски е проверяван за търговия с влияние и износ на пари
Проверката на ГДБОП за задграничните пътувания на народния представител Делян Пеевски са по повод "постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недеклариране финансови средства през държавната граница".
СЕГА
10 Юли 2026

В началото на юли се разбра, че ГДБОП проверява задграничните пътувания на Пеевски са по повод "постъпили първоначални данни за евентуална търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница". Вътрешният министър Иван Демерджиев прати в парламента справка с данни на МВР и ДАНС по темата. В нея отново се твърди, че Пеевски е пътувал с конституционния съдия Десислава Атанасова. Самата тя извади няколко документа, с които да опровергае това, а от КС нямаше реакция. 

В справката на ГДБОП е записано, че се провежда "оперативно-издирвателна дейност" по отношение на пътуванията на Пеевски. В справката е посочено, че общо за периода от 15.06.2018 г. до 15.06.2026 r., Пеевски е осъществил 227 полета, като за 135 е ползвал чартър на частни авиокомпании и е пътувал самостоятелно - 68 регистрирани влизания в страната и 67 регистрирани излизания. Останалите 92 полета са осъществени с други лица, от които 46 са с редовни полети с големи компании, а останалите 46 са с чартърни полети. Общо чартърите за периода са 181.

За една от частните авиокомпании е плащала адвокатска кантора, за която МВР твърди, че се ползва от Пеевски.

В справката са изредени имена и на други хора освен Атанасова, които са пътували с Пеевски, като един от тях е бизнесменът Александър Сталийски. Сред пътувалите са и адвокатът на Пеевски - Александър Ангелов, изпълнителният директор на "Булгартабак" Венцислав Чолаков, оръжейният бизнесмен Добрин Иванов, както и хора, които организирали лов и занимаващи се с охрана.

Неотдавна и друга знакова преписка, водена от ГДПОБ, беше иззета от прокуратурата - за градската прокурорка Емилия Русинова и пътуванията й с лидера на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото. 

Прокурор Русинова отговаря, че няма дела срещу прокурор Русинова
Градският прокурор Емилия Русинова отговаря разследвана ли е Емилия Русинова. Три отказа да се образува досъдебно производство срещу нея". Това разкрива Bird. bg, като пуска и снимка на писмото на Русинова до Висшия съдебен съвет. Отговорът ѝ от края на ноември 2025 г.
СЕГА
18 Май 2026

 

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Ключови думи:

Делян Пеевски, ГДБОП, Десислава Атанасова, Софийската градска прокуратура

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